Futácsék vb-kerettag csapattársát figyeli a Real Madrid

Karlo Leticát, a horvát élvonalban szereplő, Futács Márkót és Gyurcsó Ádámot is foglalkoztató Hajduk Split 21 éves kapusa is bekerült a horvát válogatott bő vb-keretébe, és a Real Madrid is figyeli a fiatal játékost, és nem kizárt, hogy ott lesz az oroszországi világbajnokságon is.

A 201 centi magas spliti születésű fiatalember az NK Rudes csapatában mutatkozott be a felnőttek között a 2016-17-es szezonban, ahol kölcsönben szerepelt. Az idény végén aztán két mérkőzésre már a bajnoki ezüstérmesnél is bizalmat szerzett, a jelen szezon második felétől pedig már stabil kezdőnek számít az újra az ezüstéremért hajtó Hajdukban. Tizennyolc mérkőzésen tízszer maradt érintetlen a kapuja, az ilyen védéseknek is köszönhetően:

A fiatal kapus a riválisok kapuja előtt sem jön zavarba, márciusban az Istra elleni bajnokin a 95. percben ő szerezte a győztes gólt a 3-2-re megnyert találkozón.

Az ügyeit képviselő menedzseriroda szerint nincs okuk kapkodásra, bár folyamatosan keresik őket Letica miatt az európai topbajnokságok csapataitól. Mindenesetre egy vébészereplés jócskán feltornázná Letica jelenlegi 850 ezer eurós piaci értékét, és miután a neve ott van a horvátok hétfőn kiadott 32 fős keretében, nem kizárt, hogy bekerül az utazó 23 játékos közé.

De bizonyára az sem jelent hátrányt, hogy a Real Madridban igen magas a horvát játékosok ázsiója, elég, ha csak Luka Modricra és Mateo Kovacicra vagy korábbról Robert Prosineckire és Davor Sukerre gondolunk.