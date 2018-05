Hadvezére nélkül az Atlético, történelmi sikerre készül a Marseille

Szerdán este Lyonra figyel a futballvilág, a második számú európai kupasorozat fináléjában, az Európa-ligában az Atlético Madrid az Olympique Marseille-el találkozik. A spanyolok nyolc éven belül az ötödik, összességében a kilencedik európai kupadöntőjükre készülnek, míg Rudi Garcia együttese ötödik alkalommal próbálhatja meg elhódítani a győztesnek járó trófeát egy nemzetközi fináléban.

Az Európai Labdarúgó-szövetség a 2009/2010-es szezontól keresztetle át Európa-ligára az addig még UEFA-kupa néven futó sorozatot, az első kiírást pedig éppen a madridi csapat nyerte,a még Quique Sánchez Flores irányította alakulat a Gera Zoltánt is a soraiban tudó Fulhamet győzte le 2-1-re hosszabbításban.

Miután Diego Simeone átvette a marsallbotot,

2012-ben újra az Atlétié lett a trófea, a Falcao vezette csapat esélyt sem adott a döntőben a szintén spanyol Bilbaónak,gyakorlatilag játszi könnyedséggel nyert 3-0-ra.

Azóta rendre a Bajnokok Ligájában vitézkedett az együttes, kétszer játszott döntőt, egyszer pedig az elődöntőig jutott. Ennek fényében némileg csalódás, hogy a BL idei kiírásában már a csoportkör után búcsúztak a Matracosok, az AS Roma és a Chelsea is megelőzte őket a négyesben. A harmadik hely a Quarabag előtt mindenesetre folytatást jelentettaz EL egyenes kieséses szakaszába, ahol rendkívüli magabiztossággal meneteltek a döntőig.

"Nagyon motiváltak vagyunk, hogy újra aranyéremért és győzelemért játszhatunk egy kupasorozatban, függetlenül attól, hogy az a Bajnokok Ligája, vagy az Európa-liga. Fontos a számunkra, hogy újabb trófeát nyerjünk a klubnak, ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk majd a sikerért." - mondta a mérkőzés előtt a madridiak csapatkapitánya, az uruguayi Diego Godín.

A klub ikonja, a nyáron távozó Fernando Torres is megerősítette a kapitány szavait. Pontosan tisztában vagyunk vele, mennyire fontos az egyesület számára, hogy megnyerjük a sorozatot és mivel csak győztes típusú játékosok vannak a keretünkben, számunkra is az."

Diego Simeone négymeccses eltiltást kapott az UEFA fegyelmi bizottságától,miután az Arsenal elleni elődöntő párharc első meccsén súlyosan megsértette a játékvezetőt. Habár a kispadra így nem ülhet le, ahogy mondta, ez semmit nem befolyásol.

Nem számít, hogy én ott vagyok-e közvetlenül a pálya mellett, vagy nem, a játékosok nélkülem is tudják a dolgukat. Izgatott vagyok a döntő miatt és büszke. Egyrészt, mert egy ilyen csapatot irányíthatok, másrészt, mert szenzációs dolgokat vittünk véghez ebben a szezonban. Minden adott egy nagyszerű döntőhöz, amely után együtt szeretnénk ünnepelni a szenvedélyes szurkolóinkkal."

Az OM az emlékezetes 1993-as Bajnokok Ligája-győzelme óta 1999-ben és 2004-ben is döntőt játszhatott a második számú európai kupában,de mindkétszer elbukott: előbb a Parma nyert simán, 3-0-ra a francia csapat ellen, majd a Valencia nullázta le az akkor José Anigo irányította marseilleieket (0-2). Ezt a trófeát tehét még sohasem nyerték meg a fehérmezesek, és bár az esélyek most sem mellettük szólnak, az elnök bizakodó.

"Tudjuk, hogy nagy rajtunk a nyomás, de a játékosoknak ezzel egyáltalán nem kell foglalkozniuk. Óriási teljesítmény, hogy eljutottunk idáig, nagy csapatok hullottak el a sorozat korábbi szakaszában, úgyhogy nincs más dolgunk, mint önfeledten játszani és élvezni ezt az egészet, amiért megdolgoztunk. Nekünk nincs veszítenivalónk." - mondta Jacques-Henri Eyraud, majd így folytatta. "Ez az első teljes szezonunk ezzel a szakmai stábbal és kerettel és maximálisan túlteljesítettük az elvárásokat. Van esélyünk bejutni a Bajnokok Ligájába és megnyerni egy rangos nemzetközi sorozatot, ennél többet nem is kívánhatnék."

Út a döntőig Az Atlétcio Madrid a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportharmadikjaként került át az Európa Ligába, míg az Olympique Marseille a Ligue 1 ötödikjeként a selejtező harmadik köréből indult a második számú európai kupasorozatban, amelynek döntőjét szerdán Lyonban vívja egymással a két együttes. A két csapat útja a döntőig

Atlético Madrid

A legjobb 16 közé jutásért:

FC Köbenhavn (dán)-Atlético Madrid 1-4

Atlético Madrid-FC Köbenhavn 1-0

Nyolcaddöntő:

Atlético Madrid-Lokomotiv Moszkva (orosz) 3-0

Lokomotiv Moszkva-Atlético Madrid 1-5

Negyeddöntő:

Atlético Madrid-Sporting Lisboa 2-0

Sporting Lisboa-Atlético Madrid 1-0

Elődöntő:

Arsenal (angol)-Atlético Madrid 1-1

Atlético Madrid-Arsenal 1-0 Olympique Marseille

selejtező, 3. forduló:

Olympique Marseille (francia)-Oostende (belga) 4-2

Oostende-Olympique Marseille 0-0

4. forduló:

Domzale (szlovén)-Olympique Marseille 1-1

Olympique Marseille-Domzale 3-0

I csoport:

Olympique Marseille-Konyaspor (török) 1-0

Red Bull Salzburg (osztrák)-Olympique Marseille 1-0

Olympique Marseille-Guimaraes (portugál) 2-1

Guimaraes-Olympique Marseille 1-0

Konyaspor-Olympique Marseille 1-1

Olympique Marseille-Red Bull Salzburg 0-0

A legjobb 16 közé jutásért:

Olympique Marseille-Braga (portugál) 3-0

Braga-Olympique Marseille 1-0

Nyolcaddöntő:

Olympique Marseille-Athletic Bilbao (spanyol) 3-1

Athletic Bilbao-Olympique Marseille 1-2

Negyeddöntő:

RB Leipzig (német)-Olympique Marseille 1-0

Olympique Marseille-RB Leipzig 5-2

Elődöntő:

Olympique Marseille-Red Bull Salzburg 2-0

Red Bull Salzburg-Olympique Marseille 2-1 - hosszabbítás után

A statisztikák alapján kis túlzással le sem kellene játszani a döntőt, annyi minden szól a spanyolok mellett.

A Marseille 15 spanyol csapat elleni kupamérkőzéséből mindössze négyet nyert meg, igaz, ebből kettőt éppen a mostani idény nyolcaddöntőjében, amikor oda-vissza verte a Bilbaót.Ezzel szemben az Atlético 12 francia ellenféllel szemben vívott összecsapásából csak egyet veszített el,az UEFA Kupa 1999/2000-es kiírásában az RC Lens nyert ellene 4-2-re. Érdekesség ugyanakkor, hogy Franciaországban közel 57 (!) éve nem győzött le francia csapatot a madridi együttes, igaz, a monacói II. Lajos Stadionban 2010-ben és 2012-ben is elhódította az európai Szuperkupát, az Internazionale és a Chelsea elleni diadallal.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, korábban mindössze kétszer találkoztak egymással a csapatok a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligája 2008/09-es idényében a Javier Aguirre irányította Atlético 2-1-re legyőzte otthon Eric Gerets csapatát, míg a Stade Vélodrome-ban gól nélküli döntetlennel zártak a felek.

Amióta Európa-ligának nevezik a sorozatot, ez lesz a kilencedik döntő. A korábbi nyolc fináléban 21 gól esett, ez 2,625-ös átlagot jelent, bizakodhatunk tehát, hogy jó mérkőzés vár ránk. Annál is inkább, hiszenegyelőre sem a spanyolok, sem a franciák bő kerete nem ismert a világbajnokságra, Didier Deschamps például ki is jelentette, hogy a szerda esti mérkőzéstől is függ kiket válogat majd be.A szerdai találkozót Björn Kuipers vezeti majd: a 45 éves holland bíró 2013-ban dirigálta a Chelsea-Benfica EL-döntőt, egy évvel később pedig a Real Madrid-Atlético Madrid BL-finálét.

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, várhatóan telt ház, 56 500 néző előtt Lyonban.