Ötszáz szurkoló jegyét a Videoton játékosai állják

Ötszáz drukker jegyét a Videoton labdarúgói állják a Vasas elleni mérkőzésre, amelyre szombaton, az OTP Bank Liga 31. fordulójában kerül sor.

A tabellán jelenleg éllovas székesfehérvári klub honlapja szerint az akció arra az első 500 szurkolóra érvényes, aki elővételben váltja meg belépőjét a VidiShopban.

"Nehéz azt visszaadni, amit a szurkolóink tesznek a csapatért, hiszen ebben a szezonban is mindenhol szép számmal megjelentek és biztattak minket - mondta a játékosok nevében Juhász Roland, csapatkapitány. - Most ezzel a kis gesztussal is szeretnénk megköszönni nekik az eddigi szurkolást, valamint kérjük őket, hogy tartsanak velünk Újpestre is, hogy a Vasas-meccs után is együtt örülhessünk a három pontnak."

A szombati találkozónak a Szusza Ferenc Stadion ad otthont.