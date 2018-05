Ilyen, amikor egy nyolcéves kisfiú oktatja a Real Madrid játékosait

Hogy nem esett messze az alma a fájától, azt a Real Madrid játékosa, Marcelo és kisfia, a nyolcéves Enzo esetében határozottan kijelenthetjük. A büszke apuka nemrég videóval is bizonyította, hogy jó eséllyel gyermekéből is sztárfocista lesz.

A papa büszkesége, olyanok vagyunk, mint egy család" - ezt írta az Instagramon bemutatott videójához a brazil válogatott hátvéd. Marcelo magabiztosan fejelget a világ egyik legjobb csapatának játékosaival, akik a végén úgy örülnek a találatnak, mintha legalább a Bajnokok Ligáját nyerték volna meg. A posztot néhány óra alatt négymilliónál is többen nézték meg, és több mint harmincezren kommentálták. Most mi is megmutatjuk.

