Buffon bejelentette, a szezon végén távozik a Juventustól

Ahogy azt szerdán előrevetítettük, Gianluigi Buffon az olasz válogatott korábbi, a Juventus jelenlegi kapusa csütörtökön délelőtt Torinóban sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a szombati Hellas Verona elleni bajnoki lesz az utolsó mérkőzése a Juve mezében.

A 40 éves kapus csütörtökön sajtótájékoztatón közölte, hogy tizenhét idényt követően elhagyja a Juventust, és a Verona elleni hazai mérkőzésen utoljára áll a szakmai stáb rendelkezésére.

„Azt hiszem, a legjobb lezárása lesz egy csodálatos kalandnak” - utalt a szombati találkozóra a kapus. Azt viszont nem árulta el, hogy a döntés egyben pályafutása végét is jelenti-e, mint elmondta, több ajánlatot is kapott, és vannak köztük megfontolásra érdemesek is.

A világbajnok Buffon 26 trófeát nyert a Juventusszal, amellyel idén kilencedik - sorozatban hetedik - alkalommal lett bajnoki aranyérmes az élvonalban. A szurkolók és a klub számára különösen fontos volt, hogy akkor sem hagyta el a csapatot, amikor azt 2006-ban visszasorolták a másodosztályba.

A toszkánai Carrarában született Buffon 1995-től 2001-ig a Parma kapusa volt, amellyel 1999-ben Olasz Kupát, szuperkupát és UEFA-kupát is nyert. 2001-ben a kapusok között máig rekordnak számító 100 milliárd líráért, átszámítva 52 millió euróért került a Juventushoz.

Az olasz válogatottban 176 alkalommal szerepelt, amivel nemcsak olasz, de európai válogatottsági rekorder is (a világon csak hárman előzik meg), és 2006-ban természetesen tagja volt a világbajnok, 2012-ben pedig Eb-ezüstérmes olasz válogatottnak.