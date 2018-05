Egy új Guardiolával próbálkozik az Arsenal Wenger után

Angol sajtóértesülések szerint Mikel Arteta a legesélyesebb arra, hogy Arséne Wenger utódja legyen az Arsenalnál. A 36 éves spanyol szakember korábban 150 mérkőzésen lépett pályára az észak-londoni focicsapatban, és 2016-os visszavonulásáig a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

A San Sebastián-i születésű Arteta 2016 nyarán az Arsenal játékosaként fejezte be profi labdarúgó pályafutását, majd szinte azonnal munkába állt a Manchester Citynél, ahol Pep Guardiola segédedzője lett. Kétszezonnyi tanulás után úgy tűnik, eljött Arteta ideje, ugyanis egyre többen kezdenek nyíltan beszélni az egykori középpályás edző kvalitásairól és a lehetséges kinevezéséről.

„Van az a Guardiola nevű fickó, nem is tudom, most mi lehet vele. A Barcelonánál anno ki merték őt nevezni, a többi pedig már történelem. Miért ne mernék meglépni ezt az Arsenalnál is? Lehet, hogy nem fog beválni Arteta, de az is lehet, hogy ő lesz a következő Guardiola" – mondta a skót Alex McLeish, aki 2002 és 2004 között Mikel Arteta edzője volt a Glasgow Rangersnél.

Az Arsenalt 22 évig irányító Arséne Wenger is áldását adta a frigyre.

Minden kvalitása megvan ahhoz, hogy jó menedzser legyen. Úgy gondolom, ő az egyik favorit a posztra. Igazi vezér volt a pályán, és nagy szenvedéllyel játszott. Összességében remekül ismeri a klubot, tisztában van vele, milyen értékek fontosak a klub számára, ráadásul csapatkapitány is volt. Szóval miért ne lehetne ő az új menedzser? – nyilatkozta Arséne Wenger, aki csütörtökön kipakolt az irodájából a London Colney-ban található edzőközpontban.

Az angol William Hill fogadóirodánál a spanyol szakember a legesélyesebb az Arsenal kispadjára, kinevezését 1/6-hoz adják.