Dobogón végzett, 25 év után indulhat nemzetközi kupában a DAC

A dunaszerdahelyi csapat 4-0-ra nyert a Rózsahegy otthonában, így a szlovák bajnokság harmadik helyen végzett, ami azt jelenti, hogy 25 év után léphet ki újra a nemzetközi porondra.





A DAC első gólját Vida Kristopher szerezte, majd a magyar játékos kiosztott egy gólpasszt Ljubicicnek és Bayónak is, egy félidő után nem sok nyitott kérdés maradt. A második játékrészben is lőtt egyet Vida, így biztossá vált, hogy Marco Rossi csapata 25 év után újra európai porondon szerepelhet.

„Nagyon aggódtam a meccs előtt, mert tudom, hogy a Rózsahegy az a csapat, amely képes arra, hogy taktikát váltson. Óriási köszönet jár a stábomnak és a DAC-ban mindenkinek, beleértve természetesen a srácokat is, akik nemcsak remek játékosok, hanem remek emberek is egyben. A szurkolókat sem hagyhatjuk ki s a sorból, akik 12. játékosként voltak mellettünk. Ők ugyanúgy megérdemlik az Európa Ligát, mint a játékosok. A szezonban a Zsolna ellen játszottuk a legjobb meccseinket: háromszor nyertünk és egyszer döntetleneztünk velük. Hogy maradok-e a klubnál? Egy év van még hátra a szerződésemből. Ahogy egy házasságban, úgy a klubon belül is vannak olyan helyzetek, melyeket tisztáznunk kell a folytatást illetően, de nincs más ajánlatom más kluboktól. A Dunába sem kell beleugranunk. Egyébként jó úszó vagyok, mert a vízipólós fiamat is én tanítottam meg úszni" – mondta a győzelem után Marco Rossi a DAC oldalának.

A DAC oldala emlékeztet rá, hogy a dunaszerdahelyi csapat 1987 és 1993 között összesen tíz mérkőzést játszott európai kupákban, négyet a Kupagyőztesek Európa-kupájában, hatot pedig az UEFA-kupában. Legutóbb, 1993 szeptemberében az UEFA-kupában a későbbi döntős Salzburg ejtette ki a DAC csapatát.