A Budapest Honvéd ugyan címét már nem védheti meg, de a kispestiek mérkőzése befolyásolhatja az aranyérem sorsát a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában, mivel a második helyen álló Ferencvárost látják vendégül. A Fradi riválisa, a Videoton a Vasas vendége lesz, de a kiesés elkerüléséért is folytatódik az ádáz csata.

A Honvéd a harmadik helyért harcol a vele azonos pontszámmal álló Debrecennel, s ha le tudja győzni a zöld-fehéreket, azzal a Ferencvárost egy ponttal megelőző Videoton is jól jár.

Az FTC ugyanakkor a Vasas-Videoton mérkőzés eredményének tudatában lép majd pályára a Bozsik Stadionban, Thomas Doll együttese ebben a szezonban már kétszer is legyőzte a Honvédot, idegenben 3-1-re, otthon pedig 5-2-re.

A Ferencváros német vezetőedzője, Thomas Doll küzdelmes mérkőzésre számít.

A tavaly bronzérmes Vasas idén a kiesés ellen küzd, s a Videoton ellen sem esélyes, még akkor sem, ha ugyanebben a párosításban az angyalföldiek szeptemberben 3-1-re diadalmaskodtak. A fehérváriak éppen a Vasasnak köszönhetik pontelőnyüket, amely az előző fordulóban a 94. percben egyenlített az Üllői úton.

"Nem gondolom, hogy a megszokottnál feldobottabban kezdik a meccset a múlt heti utolsó perces pontmentés miatt a Vasas játékosai, mint ahogy azt sem hiszem, hogy emiatt kicsit kényelmesebbek lesznek. Ez igaz ránk is. A múlt heti találkozók már a történelem részei, a statisztikusoknak érdekes már csak, mi nem ezzel foglalkozunk. Nagyon nehéz mérkőzés áll előttünk, a Vasas az elmúlt években szinte mindig megnehezítette a Vidi dolgát. Nagyon jó mentalitású, harcos csapatuk van, a bennmaradásért küzdenek, mi pedig a bajnoki címért, ezért akár rangadónak is lehet tekinteni a mai meccset. Azt pedig mindenki tudja, hogyan kell játszani egy ilyen fontos találkozón. A Paks elleni meccset leszámítva jó formát mutatunk tavasszal, de most ez sem számít, egy új történet kezdődik ma este. Három forduló van vissza, látom az edzéseken is, hogy a csapat is érzi a hajrá fontosságát, tudják azt a játékosok, hogy minden kis részlet számít. Két hét van hátra a szezonból, ez a legjobb idő arra, hogy mindenki kihozza magából a maximumot! Személy szerint is nagyon tisztelem az angyalföldi csapatot, igen nehéz ellenük meccselni, nehéz dolgunk lesz idegenben. Igaz, hogy Újpesten fogadnak minket, de már biztos megszokták a Szusza Ferenc Stadiont hazai pályaként. Rangadóra, egy "top" meccsre számítok, bízom benne, hogy a megfelelő hozzáállás hoz majd egy kis szerencsét is, a végén pedig győztesen hagyjuk el a pályát" - mondta a Vasas-Vidi bajnoki előtt a székesfehérvári csapat edzője, Marko Nikolics a klub honlapjának.

A jelenleg kieső helyen álló két együttes egyaránt saját közönsége előtt próbálhat meg értékes pontokat szerezni. Az utolsó előtti DVTK sorozatban hat vereségnél tart, most a Paks ellen javíthat, míg a sereghajtó Balmazújvároshoz a Debrecen látogat.

A DVTK új vezetőedzője, Fernando Fernández még a Debrecen elleni vereséget követően nyilatkozott úgy, hogy egyre jobb formában van a csapata.

„Ha csak az eredményeket nézzük, nem lehetek elégedett, de ha összehasonlítjuk a legutóbbi három meccsünket, látható, hogy egyre jobb teljesítményt nyújtunk. A tabella alapján bízhatunk a bentmaradásban."

Eddig terített betli a DVTK edzőváltása Szép hosszú neve van a még NB I-es DVTK spanyol edzőjének. Fernando Miguel Fernandez Escribano. Mire megtanuljuk, a csapat simán kieshet a labdarúgó NB I-ből. Edzőváltás DVTK-módra. Három fordulóval ezelőtt köszönte meg a DVTK vezetése a Németországból hozzánk érkezett Bódog Tamás diósgyőri munkáját.

Az új stadionjában továbbra is veretlen Haladás a Puskás Akadémia elleni jövő szerdai Magyar Kupa-döntőre készülő Újpestet fogadja, míg az ugyancsak a kiesés ellen menekülő Mezőkövesd a felcsúti együttes otthonában lép pályára.

A bajnoki cím mellett tehát a hátsó régióban is ádáz csata zajlik, a két 34 pontos csapat, a Mezőkövesd és a Haladás sem lehet még nyugodt, ahogy a Vasas, Diósgyőr, Balmazújváros hármasnak is létfontosságú lesz minden hátralévő összecsapás.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

szombat:

17.00: Vasas FC-Videoton FC, Szusza Ferenc Stadion, v.: Berke

17.00: Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry, v.: Solymosi

17.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC, v.: Kassai

17.00: Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.00, v.: Szőts

17.00: Swietelsky Haladás-Újpest FC, v.: Erdős

19.30: Budapest Honvéd-Ferencváros, v.: Farkas Á.