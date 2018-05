Kíméletlen büntetést kapott az egykor legmagyarabb lengyel focicsapat

Szurkolói rendbontás miatt nyolc összecsapást zárt kapuk mögött kell megrendeznie a lengyel labdarúgó-bajnokságban szereplő Lech Poznan csapatának.

Az együttes fanatikusai a vasárnapi zárófordulóban a Legia Warszawa ellen a 77. percben, 2-0-s vendégvezetésnél előbb füstbombákat dobáltak a pályára, majd be is rohantak, így a játékvezető idő előtt beszüntette az összecsapást. A poznani szurkolók ezt követően is folytatták a randalírozást: súlyos károkat okoztak a stadionban, és a városban autókat gyújtottak fel.

A lengyel szövetség a találkozót 3-0-s megállapított végeredménnyel a Legiának adta, melynek köszönhetően a varsóiak megvédték bajnoki címüket.

A városvezetés hétfőn úgy ítélkezett, hogy a Lech következő nyolc hazai mérkőzése - öt bajnoki és három Európa Liga-találkozó - zárt kapus lesz.

A lengyel sajtó szerint a találkozót mintegy 1400 rendőr biztosította, közülük egy szenvedett sérülést, amikor megdobták egy kerítésdarabbal.

A végül 60 ponttal a harmadik, Európa-liga-indulást érő helyen záró Lech Poznan három éve még a magyar futballisták egyik legfőbb európai foglalkoztatója volt: 2015-ben egy időben volt a klub játékosa Lovrencsics Gergő, Kádár Tamás és Holman Dávid.