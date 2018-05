Minek Neymar a Realba, ha a legjobbak már ott vannak?

Cristiano Ronaldo a szombati Liverpool elleni Bajnokok Ligája-döntőről, a jövőjéről és Neymarról is beszélt az El Chiringuito spanyol televíziós műsorban. Ebből szemezgettünk.

"Őszintén szólva szívesebben játszanék a Manchester United ellen, de tiszteljük a Liverpoolt is - kezdte a portugál. - A három-négy évvel ezelőtti Realra emlékeztetnek, a támadóik nagyon gyorsak és erősek. De mi vagyunk a jobbak, és ha úgy játszunk, ahogy tudunk, nem lesz gond.

Most már lassan egy éve visszatérő téma Ronaldo távozása, ő azonban azt mondja, hogy jól érzi magát Madridban, még ha nem is mindenbe van beleszólása. „Boldog vagyok itt, jól érzem magam, nincs okom panaszra, de a dolgok nem csak rajtam múlnak.”

Ronaldo 33 éves, nem kizárt, hogya népszerűséget hajszoló Florentino Pérez már nem számol vele hosszú távon, de a játékos szerint kirobbanó formában van még mindig.

„Mondtam már korábban is, hogy 41 évesen szeretnék visszavonulni. Biológiailag 23 évesnek érzem magam.”

Ha Ronaldo valaha is elhagyja a Realt, nagy valószínűséggel Neymar érkezik majd a helyére. A brazillal kapcsolatban is kifaggatták. „A Cristiano-Neymar kapcsolat akár jól is elsülhet, igaz?” - szegezte neki a kérdést az újságíró.Ő erre elmosolyodott, és kitért a kérdés elől.

„Mindig a játékosok... Nyolc éve vagyok itt, és mindig azt hallom, hogy 50 új játékos igazol ide, de végül sosincs így. A legjobb játékosok már a Realban vannak: Bale, Benzema, Asensio... ők mind itt futballoznak.

Ronaldo 12 BL-meccsen 15 gólt szerzett, így ha újra megnyeri a trófeát, jó esélye lesz egy újabb Aranylabdára. Természetesen ez is szóba került, ő azonban elintézte annyival, hogy

„még túl korai lenne róla beszélni.”

A Real Madrid-Liverpool BL-döntőt május 26-án játsszák, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.