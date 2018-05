Torres kapott egy utolsó utáni meccset, naná, hogy gólt szerzett

Az Atlético Madrid Nigériában, a Nigériai Szuper Sasok ellen lépett pályára egy jótékonysági meccsen.

Fernando Torres utolsó meccsén lépett pályára az Atlético Madridban, a Nigériai Szuper Sasok ellen egy jótékonysági meccsen.

Az Atléticóban pályára léptek azok a játékosok, akik nem utaznak majd a világbajnokságra és több fiatal játékos is. Fernando Torres csereként állt be, egy fejesből szerezte utolsó gólját, majd Borja Garcés löketével a győzelmet is bezsebelte a madridi csapat.

Nigériai Szuper Sasok–Atlético Madrid 2–3 (Nwakali 31., Usman 79., ill. Correa 34., Torres 63., Borja Garcés 85.)