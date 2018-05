Drámai végjáték a Magyar Kupában, büntetőpárbajban győzött az Újpest

A Magyar Kupa 78. döntőjében 2-2-s döntetlent követően az Újpest FC büntetőpárbajban diadalmaskodott a Puskás Akadémia fölött, ezzel megszerezte fennállása 10. MK-serlegét.

Az Újpest FC a jubileumi tizedik, míg a Puskás Akadémia FC a történelmi első diadalára készült a labdarúgó Magyar Kupa szerdai fináléjában. Talán a múltja és a bajnoki tabellán elfoglalt helyezése alapján az Újpest volt a kupadöntő esélyese, azonban a két csapat idei három NB I-es találkozójából, mindegyiket a Puskás Akadémia nyerte.

Pintér Attila, a Puskás Akadémia edzője korábban már kétszer is elhódította a Magyar Kupa-serleget, 2004-ben a Ferencvárossal, 2005-ben pedig a Sopronnal.

Az Újpest FC trénerének, Nebojsa Vignjevicnek ez volt a harmadik kupadöntője. Csapata 2014-ben büntetőpárbaj után diadalmaskodott a Diósgyőr fölött, 2016-ben azonban alulmaradt a Ferencvárossal szemben. A szerb szakember a nyolcaddöntő előtt azt mondta, ha a Pakson túljut a csapata, akkor megnyerik a Magyar Kupát.

Pintér Attila csapata alaposan bekezdett. A harmadik percben az egykori újpesti Balogh Balázs gyönyörű indításával Szakály Péter ugrott ki ziccerben, azonban az utolsó pillanatban a lila-fehérek csapatkapitánya, Litauszki Róbert becsúszva szerelni tudta a felcsúti csapat középpályását. Ezt követően hosszú percekig a mezőnyjáték dominált, azonban a szépszámú újpesti szurkolótábor remek hangulatot varázsolt a Groupama Arénába.

A 14. percben dörrent meg csak igazán a lila-fehér szurkolósereg, amikor Dzenan Burekovic baloldali beadásra az egykori Puskás-játékos, Branko Pauljevic robbant be, és hét méterről a felső lécre lőtt.

A 23. percben ismét veszélyeztetett a Puskás Akadémia. Az újpesti Litauszki Róbert rossz helyre szabadított fel, a kapu elé érkező Spandler Csaba éles szögből lőtt, de Filip Pajovic lábbal hárított, a kipattanót pedig Márkvárt Dávid tíz méterről fölé bombázta.

A 34. percben ismét a felcsútiak előtt adódott gólszerzési lehetőség. A horvát Josip Knezevic baloldali szabadrúgására a nigériai Ezekiel Henty érkezett a hosszú oldalon, hét méterről azonban fölé bólintott. A 38. percben góllá érett a Puskás Akadémia fölénye. Henty passzát Szakály lépte át, ami megzavarta az újpesti Litauszkit, a kiugró Knezevic lecsapott a labdára, rávezette Pajovicra, majd tíz méterről a jobb alsó sarokba gurított (1-0).

A fordulás után, ahogy az várható volt, az Újpest ragadta magához a kezdeményezést. Előbb Burekovic veszélyeztetett szabadrúgásból, majd Obinna Nwobodo hagyott ki egy helyzetet közvetlen közelről. Az 51. percben puskaporos lett a levegő. Antonio Perosevic húzta az időt egy szöglétnél, ezért az újpesti szurkolók megdobálták a Puskás Akadémia játékosát. A kispad előtt álló Pintér Attilának is jutott egy adag üdítőt a nyakába, amit érthetően nehezményezett.

Az 55. percben szépségdíjas góllal egyenlített az Újpest. Novothny Soma készített le egy labdát a lendületből érkező Zsótér Donátnak, aki 25 méterről elemi erővel kilőtte a bal felső sarkot (1-1).

A következő akcióból fordíthattak volna a lila-fehérek, de Novothny fejesét Hegedüs Lajos óriási bravúrral védte. Az 58. percben egy kavarodás után Novothny közelről bekotort egy kipattanót, azonban Andó-Szabó Sándor játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.

Az újpesti fanatikusoknak azonban nem sok ideje maradt a felhördülésre, ugyanis egy baloldali szöglet után a montenegrói Mijusko Bojovic fejelt a kapu jobb oldalába, ezzel megfordítva a mérkőzést (1-2).

Az Újpesti vezetés azonban nem tartott sokáig. A 67. percben Balogh Balázs mértani indítását Antonio Perosevic tíz méterről, kapásból a hálóba zúdította (2-2).

A gólszépségverseny után sem vettek vissza a csapatok a tempóból, úgy tűnt a rendes játékidőben bárki megszerezheti a győztes találatot.

Az utolsó negyedórára mindkét csapat középpályája fellazult, azonban több találat már nem született a kilencven perc alatt. A slusszpoén a lila-fehéreké lehetett volna, de 91. percben Pauljevic közelről ellőtt labdája elkerülte Hegedüs kapuját.

A ráadás első helyzete az Újpesté volt. A csereként érkező Alassane Diallo kísérletezett 21 méterről, a lövése két felcsúti védőn is irányt változtatott, a labda így Novothny elé került, de a lila-fehérek támadója éles szögből nem talált kaput. A 100. percben centik választották el az Újpestet a vezetés megszerzésétől. A védekező középpályás Bojan Sankovic tüzelt 16 méterről, a lövése centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot. Az ellentámadásból szinte azonnal veszélyeztetett a Puskás Akadémia. A második gólt szerző Antonio Perosevic startolt rá egy labdára, egy pattanás után 19 méterről lőtt, azonban Pajovic kitenyerelte a bal alsó sarokba tartó labdát.

Az utolsó negyedórában már érezhető volt, hogy mindkét csapat játékosai elfáradtak. Egyre több volt az elkésett belépő, többen görcsöt is kaptak. A 114. percben a bombagólt szerző Zsótér Donát ismét megvillant. Egy pattanás után, 14 méterről akrobatikus mozdulattal húzott kapura egy labdát, de Hegedüs Lajos kitenyerelte a bal alsó sarokból.

Az utolsó percekre már egyik csapat sem vállalt fölösleges kockázatot, így jöhetett a büntetőpárbaj.

Az újpesti Onovo kezdett, aki higgadtan a bal alsó sarokba gurított a jobbra vetődő Hegedüs mellett (1-0). Ezt követően a felcsúti gólszerző, Perosevic következett, aki félmagasan a kapu jobb oldalába helyezett (1-1).

A második újpesti lövést a csapatkapitány Litauszki Róbert vállalt, keményen a kapu jobb oldalába lőtt (2-1). Ezt követően jött a csereként érkező Bacelic-Grgic, aki higgadtan a bal alsó sarokba belsőzött (2-2).

A harmadik körben az újpesti Alassane Diallo a kapu jobb alsó sarkába gurított (3-2). Majd a felcsúti Ulisse Diallo következett, aki félmagasan balra lőtt. Pajovic belekapott a labdába, de nem tudott hárítani (3-3).

A negyedik újpesti lövést Balázs Benjámin vállalta magára, de a felső lécet találta el. A Puskás Akadémia részéről Ezekiel Henty érkezett, aki fölé durrantott.

Az ötödik újpesti tizenegyest Zsótér Donát vállalta, aki a bal alsó sarokba bombázott (4-3). Majd utoljára érkezett az ex-újpesti Balogh Balázs, aki higgadtan a bal felső sarokba lőtt (4-4).

A szétlövésben a gólszerző Bojovic a kapu közepébe bombázott (5-4). Majd a felcsúti Hegedűs János félmagasan a kapu baloldalát vette célba, de Filip Pajovic kitenyerelte a labdát, ezzel pedig az Újpest FC megszerezte fennállása 10. Magyar Kupa-győzelmét.

A lefújás után az ünneplő újpesti fanatikusok a játékosok mellett a február 22-én elhunyt Lázár Bencét éltették.

"Érzelmekkel teli meccs volt, fárasztó volt, de nem is lehetett volna jobb forgatókönyvet írni. Ezért dolgoztunk egész évben, le a kalappal a csapat előtt" - nyilatkozta Litauszki Róbert, a lila-fehérek csapatkapitánya.

"Most ők voltak jobbak, nehéz ilyenkor mit mondani. Ha Henty berúgja azt a tizenegyest, én lezárhattam volna a meccset. Első döntője volt a csapatnak, büszke vagyok mindenkire, szerintem jól szerepeltünk. Készültem nagyon, úgy gondolom, hogy tettem annyit az elmúlt években, hogy ezt haza tudjam vinni. Megfogadtam, hogy soha többet nem veszítek el kupadöntőt, de fiatal vagyok még, lesz még lehetőségem döntőt játszani" - mondta csalódottan Balogh Balázs, aki éppen Újpestről igazolt Felcsútra.

"Az egyéni különbség - amiről a meccset megelőző sajtótájékoztatón is szó volt - megmutatkozott a meccsen is. Az ellenfélnek kis hely is elég volt ahhoz, hogy gólt szerezzen. De senki nem fog arra emlékezni, hogy hogyan nyert az Újpest, arra fognak emlékezni, hogy az Újpest nyert" - vélekedett Nebojsa Vignjevic, az Újpest vezetőedzője.

"Azt gondolom, hogy mi felemelt fejjel mehetünk haza. Igazi kupamérkőzés volt, a játékosaim mindent elkövettek, hogy megszerezzék trófeát. A jövő héten is le szeretnék ülni a kispadra" – mondta szűkszavúan és sejtelmesen Pintér Attila.

Magyar Kupa, döntő:

Puskás Akadémia FC–Újpest FC 2-2 (1-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel 4-5

Budapest, Groupama Aréna, 11 270 néző

Játékvezető: Andó-Szabó Sándor

Puskás Akadémia: Hegedüs – Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Márkvárt (Bacelic-Grgic, 117.), Balogh B. – Perosevic, Szakály P. (Molnár G., 113.), Knezevic (U. Diallo, 89.) – Henty. Vezetőedző: Pintér Attila

Újpest: Pajovic – Balázs B., Litauszki, Bojovic, Burekovic (A. Diallo, 91.) – Sankovic, Onovo – Pauljevic, Nwobodo, Zsótér – Novothny (Tischler, 108.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic

Gólszerzők: Knezevic (38.), Perosevic (67.) ill. Zsótér (55.), Bojovic (62.)

Sárga lap: Márkvárt (60.), Hegedűs (109.), ill. Zsótér (88.), Nwobodo (105.), Pauljevic (112).