Inkább az Újpesttől kapjak ki, mint a Fraditól

Szerdán este a Magyar Kupa 78. döntőjében az Újpest FC 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel legyőzte a Puskás Akadémiát, ezzel megszerezte fennállása 10. MK serlegét. A mérkőzést követően az újpesti Balázs Benjámin a jóistennek mondott köszönetet, az álomgólt szerző Zsótér Donát tudatosan készült a büntetőpárbajra, míg a felcsúti csapat középpályása, az ex-újpesti Balogh Balázs gratulált volt csapata sikeréhez.

„Az első húsz percben domináltunk, mégis a Puskás Akadémia szerezte meg a vezető gólt. A félidőben alapos fejmosást kaptunk, Vignjevic mester mindenkit leszidott. Ezt követően viszont elmondta, hogy a javításra van még negyvenöt percünk, és mindenkit megkért, hogy figyeljünk oda és tegyünk bele mindent. Ennek is köszönhető, hogy sikerült hamar fordítanunk. Sajnos az ellenfél kiegyenlített, ezt követően pedig már nem igazán voltak veszélyes helyzetek egyik oldalon sem. Jött a büntetőpárbaj, ahol bármi előfordulhat. A jóisten velünk volt, így sikerült megnyernünk a Magyar Kupát. Erre készültünk egész évben” – mondta az Újpest FC játékosa, Balázs Benjámin, aki a negyedik lövést vállalta magára, de a felső lécet találta el.

A mérkőzést megelőző edzésen nem gyakoroltuk a tizenegyeseket. Itt az nyer, aki higgadtabb tud maradni. Én ugyan kihagytam, de szerencsémre Ezekiel Henty is, úgyhogy a jóisten megsegített. Nagyon sok munkát tettünk bele, úgy érzem megérdemelten nyertünk – tette hozzá a 28 éves játékos, aki profi pályafutása első trófeáját nyerte.

A lila-fehérek egyenlítő gólját a 22 éves Zsótér Donát szerezte, aki elemi erővel bombázott a bal felső sarokba.

„Fantasztikus volt a mérkőzés. Már a bemelegítés alatt is éreztük a szurkolók támogatását, de a kezdő sípszó előtt szinte már az egész stadion lilába borult, ez óriási motivációt adott. Ennek ellenére rosszul kezdtünk. Próbálkoztunk a rövidpasszos játékunkkal, de akadozott a gépezet. Ezt követően a Puskás Akadémia szerzett egy szerencsés gólt, de a fordulás után sikerült rátennünk egy lapáttal, és összejött a fordítás. Utána megint kaptunk egy buta gólt, de nem adtuk fel. Folyamatosan alakítottuk ki a helyzeteket, és megérdemelten nyertük a kupát” – mondta Zsotér Donát, aki talán élete egyik legnagyobb gólját lőtte a Groupama Arénában.

„Tavaly a Paks ellen lőttem ennél nagyobb gólt, de az biztos, hogy ez fontosabb volt. Jó ütemben kaptam a labdát, szerencsére sikerült rendesen eltalálnom. Edzéseken rengeteget gyakorlom az ilyen szituációkat, ez a legnagyobb fegyverem. Ezzel tudom a legnagyobb pluszt adni a csapatnak. A kupadöntő előtt én a tizenegyeseket is gyakoroltam. Az elmúlt egy hétben minden edzés végén kint maradtam a pályán, rúgtam vagy tíz tizenegyest – folytatta az újpesti középpályás, aki a meccs előtt nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy a bajnokságban a Puskás Akadémia háromszor is legyőzte az Újpestet. Tavaly, amikor bajnok lettem a Honvéddal, háromszor is kikaptunk a Fraditól, Majd amikor igazán kellett, nyerni tudtunk. Most is ugyanez volt a helyzet.

Tischler Patrik 2017 nyarán a Puskás Akadémiától szerződött Újpestre. A 26 éves játékos 10 gólt szerzett a Magyar Kupa idei kiírásában.

„Amikor ideigazoltam, a vezetők elmondták, hogy az európai kupaszereplés kiharcolás a legfőbb cél, az mindegy, hogy a bajnokságon vagy a Magyar Kupán keresztül. Szerencsére ez most sikerült, de nem elégszünk meg ennyivel. Még harcban állunk a dobogóért, szeretnénk bronzéremmel zárni a bajnokságban. Eddig csak bajnoki- és kupaezüstöm volt, úgyhogy ez az aranyérem kiemelt helyen lesz a vitrinemben – nyilatkozta az Újpest FC csatára, aki a csapataranyérem mellett „egyéniben” is jól teljesített, hiszen a Magyar Kupa idei kiírásának gólkirálya lett.

„Szerettem volna többet játszani a döntőben, így van bennem icipici hiányérzet, de boldog vagyok, hogy a srácok nélkülem is meg tudták nyerni. Szerencsére azért a hosszabbításban pályára léphettem, és a döntőig vezető úton én is hozzátettem a magamét. Szeretném megköszönni a buzdítást fantasztikus szurkolótáborunknak, nélkülük biztos nem sikerült volna. Ritka alkalom, hogy a Fradi-stadion lilába borul. Csodálatos volt a hangulat. Még akkor is kitartóan szurkoltak, amikor nem ment jól a játék a százhúsz perc során – tette hozzá Tischler Patrik.

A mérkőzés egyik legjobbja Balogh Balázs, a Puskás Akadémia középpályása volt. A 27 éves játékos hét évet húzott le Újpesten mielőtt 2017 nyarán Felcsútra szerződött.

„Nehéz ilyenkor mit mondani, én már megtapasztaltam a sikert és a kudarcot is. Négy évvel ezelőtt a Diósgyőr ellen megnyertük a kupát az Újpesttel, két éve viszont kikaptunk a Fraditól. Ilyen egy döntő. Ezekért a meccsekért érdemes futballozni. Gratulálok az Újpestnek a győzelemhez, ezen a napon ők voltak szerencsésebbek. Úgy érzem, a második félidőben volt egy rövidzárlatunk, amit kihasznált az Újpest. Megszereztük a vezetést, jól is játszottunk. Akár el is dönthettük volna a találkozót” – mondta Balogh Balázs, aki már a harmadik percben gyönyörű labdát tálalt Szakály Péter elé, azonban a Puskás Akadémia támadóját gyanús körülmények között szerelték a tizenhatoson belül.

„Messze voltam az esettől, így nem tudok véleményt mondani. A meccs előtt beszéltünk róla, hogy kétes szituációban biztosan nem fognak befújni tizenegyest, mert a játékvezetők nem akarják, hogy így dőljön el egy finálé. Ettől függetlenül el kell vonatkoztatnunk, mert ennek ellenére is megszereztük a vezetést, és voltak utána helyzeteink. A második félidő első tizenöt perce nem kellett volna. Most az egyik szemem sír, a másik nevet. Ha már el kell veszíteni egy döntőt, akkor inkább az Újpesttől kapjak ki, mint a Fraditól. A lényeg, hogy tükörbe nézhetünk, mert mindent megtettünk azért, hogy megnyerjük a mérkőzést. Mert amit az élet elvesz, azt egyszer visszaadja. Van még hátra két meccsünk a bajnokságból, megyünk előre felemelt fejjel” – tette hozzá a Puskás Akadémia középpályása.

Pintér Attila, a Pukás Akadémia vezetőedzője így nyilatkozott az M4 Sportnak: