Nagy visszatérők és négy U21-es focista Georges Leekens keretében

Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a Fehéroroszország elleni idegenbeli és az Ausztrália elleni hazai barátságos mérkőzésre összeállított szűk keretét. Bese Barnabást sérülés miatt kénytelen nélkülözni a szakmai stáb, az MLS-ben játszó játékosok pedig klubkötelezettségeik miatt nem tudnak csatlakozni a kerethez az idei utolsó két felkészülési mérkőzésre.

A szűk keret tagja lett ismét Predrag Bosnjak, Korcsmár Zsolt, Vadócz Krisztián és Nagy Dominik is. U21-es játékosok közül meghívót kapott Gazdag Dániel, Varga Kevin, Szoboszlai Dominik és Hegedűs János is.

Azokkal a játékosokkal, akik számára már befejeződött a szezon, csütörtökön már el is kezdtük az edzéseket, ma pedig kialakítottuk a végső keretet – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Georges Leekens. – Nagyon örülök, hogy olyan keretet sikerült összeállítanunk, amely jól ötvözi a tapasztalatot és a fiatalok tüzét. Sajnos az Amerikában, az MLS-ben játszó labdarúgók ezúttal nem tudnak csatlakozni hozzánk, akárcsak Bese Barnabás, aki egy kisebb sérülés miatt nem áll rendelkezésünkre.

Két fontos mérkőzés vár most ránk ezen rövid időszak alatt, amit együtt tölt a válogatott, és ezen rövid periódusban kell az utolsó előkészületeket megtennünk a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájára történő felkészülésben. A mostani két találkozó során több dolgot is ki fogunk próbálni, hogy lássuk, milyen döntések tudnak segíteni minket abban, hogy sikeresek legyünk az ősszel induló új sorozatban. Most mindkét mérkőzésre mindössze egy-egy teljes napunk lesz felkészülni, ami nem túl sok, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy Fehéroroszország és Ausztrália ellen is megmutassuk a válogatott pozitív értékeit és a bennünk rejlő potenciált – hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

A kerettagok június 3-án érkeznek meg Telkibe, ahonnan kedden utazik majd el a csapat Bresztbe, a június 6-i mérkőzés helyszínére. Három nappal későbbi a magyar labdarúgó-válogatott Ausztráliát fogadja a Groupama Arénában.