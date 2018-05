Tizenegy állat ellen játszanak Ronaldóék a BL-döntőben

Szombat este a Real Madrid és a Liverpool játssza egymással a 2018-as Bajnokok Ligája döntőjét Kijevben. A rutin a spanyolok mellett szól: Zidane irányításával még nem veszítettek párharcot a BL egyenes kieséses szakaszában. A Liverpool tizenegy év után nyerne ismét, de ehhez az kell, hogy a Real elkövesse ugyanazt a hibát, amit a Manchester City és a Roma – Zidane ennél azért okosabb. Klopp szembement a mostani trenddel, és azt mondta, hogy Salah (még) nincs Ronaldo szintjén. A statisztika szerint már most biztos a Real győzelme.

Az elődöntő után Rio Ferdinand, korábbi Manchester United-játékos, a BT Sport szakértője azt mondta, ha Zidane nem változtat, és a döntőben is ragaszkodik a 4-4-2-es felálláshoz, akkor a Liverpool darabjaira szedi és megsemmisíti a Realt. De honnan ez a hurráoptimizmus?

Ki nem akarja majd jobban a labdát?

A Liverpool piszkosul jó abban, amit csinál: labdát szerez, rohan és lő. A negyeddöntőben így verte meg Guardiola Manchester Cityjét, majd az elődöntőben a Barcelonát kiejtő Romát. Mind a négy meccsen a Liverpoolnál volt kevesebbet a labda.Naná, Klopp focija pont attól hatékony és sikeres, hogy alapvetően labda nélkül, az ellenfelet folyamatos nyomás alatt tartva (Gegenpressing) kell játszani.A német edző is vallja, hogy a gólszerzés titka, hogy minél gyorsabban, minél kevesebb érintéssel kell az ellenfél kapujának közelébe eljuttatni a labdát.

Zidane nincs akkora taktikai zseni, mint Guardiola, talán még akkora sem, mint Klopp. De nem hülye.Tudja, ha nem akar a Liverpool kezére játszani, akkor le kell mondania a labdáról.Ugyanúgy, ahogy a Bayern ellen. Mert ha nincs felezővonalig feltolt védekezés és labda, amit elveszíthetne, akkor a Salah, Firmino, Mané hármasnak sincs területe, amit befuthatna. Márpedig a Liverpoolnak ez a játéka.

A Liverpool az egyenes kieséses szakaszban Liverpool–Porto 5–0, 0–0

Liverpool–Manchester City 3–1, 2–1

Az egó a Real mellett szól

Van még egy megkerülhetetlen tényező: a rutin. Klopp edzői karrierje alatt hét kupadöntőt veszített el.Ezzel szemben a Real öt év alatt negyedszer jutott be a BL-döntőbe.Csak, hogy rendbe tegyük mit is jelent ez: legutóbb a 60-as, 70-es évek Ajaxa volt képes hasonlóra. Az Atlético Madrid elleni, 2014-es meccskeretből kilencen most is ott lesznek – közülük nyolcan valószínűleg kezdőként (vagyis nyolcan háromszoros BL-győztesnek mondhatják magukat, ez nem kis előny). És ne feledjük: Zidane is ott volt az első győzelemkor, Ancelotti segítőjeként.

Aki, amióta átvette a csapatot, folyamatosan azt szajkózza, hogy minden nagyszerű, és minden úgy jó, ahogy van. Akkor is, amikor nem. Pont emiatt sikeres és legyőzhetetlen a Real a BL-ben.A játékosok elhitték neki, hogy tényleg ők a legjobbak, ezért van az, hogy sohasem látjuk őket zavarba jönni vagy kizökkenni a szerepükből.Sid Lowe: Félelem és reszketés a La Ligában – Barcelona–Real Madrid című könyvében Zidane visszaemlékszik a kétezres évek eleji, galaktikus Realra, amelynek sikereiben ő is kulcsszerepet játszott. Ma, ha egy csapat kétgólos hátrányban van, azt mondjuk: ezek ki fognak kapni. Mi nem voltunk ilyenek. Kaptunk két gólt? Lőttünk hármat. Jó móka volt.

A Real az egyenes kieséses szakaszban Real–PSG 3–1, 2–1

Real–Juventus 3–0, 1–3

Kicsit ilyen ez a mostani csapat is. „Amikor azt hiszed, hogy nem játszanak jól, nyernek. Amikor hátrányba kerülnek, nyernek. Amikor döntetlent játszanak a világ legnagyobb klubjaival, akkor is nyernek” – foglalta össze Phil Kitromilides spanyol kommentátor, hogy miben rejlik a Real nagysága.

Zidane Realját láttuk már rosszul játszani, láttuk hátrányba kerülni, és láttuk kikapni is. De egy valahogy nem láttuk még soha.Legyőzve.A franciával tizenegy párharcot játszott a csapat a BL egyenes kieséses szakaszában, és tizenegyet nyert. Roma, Wolfsburg, Manchester City, Atlético, Napoli, Bayern, Atlético, Juventus, PSG, Juventus, Bayern. A Liverpool is beáll a sorba?

Ne féltsük a Liverpoolt

Zidane a sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy a Liverpool csak előre felé jó. „Egységes csapatuk van” – jelentette ki határozottan.Az angolok 40 gólt lőttek az idei BL-szezonban, többet, mint bárki más,de pont a Manchester City elleni negyeddöntő mutatta meg, hogy ha szükség van rá, még egy felforgatott védelemmel is képesek megállítani az ellenfél támadóit – akkor is, ha azok jóval képzettebbek. A kulcsszó itt a „képzettebbek".

Az nyilvánvaló ugyanis, hogy a Milner, Henderson, Wijnaldum középpálya minőségben össze sem hasonlítható a Casemiro, Kroos, Modric sorral. Ahogy azt sem lehet elvárni, hogy majd Alexander-Arnold levédekezi a 15 gólos Ronaldót.De Klopp rendszerének erőssége pont abban rejlik, hogy felemeli az egyén képességeit, így gyakorlatilag bármilyen hiányosságot képes kompenzálni.Ez történt a Manchester City ellen is. „Olyan lesz, mintha 11 állat ellen játszanánk" – vetítette elő a döntőt Kroos.

Az asztal mögött jobb a Real

Nem csak a nevekben, de a számokban is óriási a különbség a két csapat között. Egy felmérés szerint a Real Madrid-brand 200 millió euróval többet ér, mint a Liverpool. A bevételek terén is körülbelül ennyivel jobbak a spanyolok, ami miatt a babonás Liverpool-szurkolók aggódhatnak: az elmúlt öt évben mindig az a csapat nyerte a döntőt, amelynek magasabb volt az éves bevétele.

Salah nincs Ronaldo szintjén

A döntőt nevezhetnénk akár Ronaldo és Salah párharcának is, elvégre az egyik 41, a másik 42 gólt lőtt az idei szezonban, de azt még Klopp is elismerte, hogya Premier League legjobb játékosának megválasztott egyiptomi egyelőre csak a pillanatsztár kategóriájába tartozik.„Fantasztikus szezont fut, de ahhoz, hogy Cristianóhoz hasonlíthassuk, még évekig így kell játszania – ismerte el a német. – 15 éve futballozik a legmagasabb szinten, lőtt már vagy 47 ezer gólt. Nem szeretnék játékosokat összehasonlítgatni. Annak idején Peléhez sem hasonlítottak senkit, egyszerűen elfogadták, hogy ő a legjobb és kész. Most itt van nekünk Messi és Ronaldo. Persze, rengeteg jó játékos van rajtuk kívül is, de már hosszú évek óta ők ketten dominálják a futballt.

Kijevben ezen a hétvégén ezer eurót (319 ezer forint) is elkérnek egy olyan szobáért, ami általában 90 euróba (29 ezer forint) kerül. „A szállásárak alakulása egyszerűen hihetetlen. Ez visszaélés, és teljesen igazságtalan" – fakadt ki Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke. A 63 ezer fős stadionban sorra kerülő döntőre eredetileg mindkét klub 16 626 belépőt kapott, de a Real ebből ezret visszaadott, mert nem tudta értékesíteni a szurkolók körében.

Kik állítják meg őket?

Navast és Kariust is láttuk potyázni az idei BL-szezonban, de a kupa sorsa valószínűleg nem a kapusokon múlik majd (azt tegyük hozzá gyorsan, hogy Navasnak nem keveset köszönhet a Real: a Bayern elleni első meccsen nyolcszor kellett védenie, ugyanannyiszor, mint De Geának a Sevilla ellen). Hanem inkább a védelmeken. A Liverpoolnál egyénileg vannak hiányosságok:azon túl, hogy a 24 éves Robertson és a 19 éves Alexander-Arnold abszolút újoncnak számít, a velük szemben játszó Carvajal (Isco/Bale?) és Ronaldo legalább két-három polccal komolyabb futballista.Arról nem is beszélve, hogy a védelem közepén játszó 84 millió eurós Van Dijk kényszerből került oda, mert eredetileg jobbhátvéd.

A Real hátsó sora egyénileg rendben van, de a szó klasszikus értelmében védekezni nem tud.A 2018-ban lejátszott 32 meccsből csak hatot (!) hozott le kapott gól nélkül (a BL-ben egyet, a Juventus ellenit).

A Liverpool már nyert döntőt a Real ellen

A Liverpool és a Real eddig összesen 17-szer nyerte meg a BEK/BL-trófeát. Annak ellenére, hogy mindkét csapatnak gazdag az európai kupatörténelme, egymással csak ritkán kerültek szembe. Legutóbb, például, 1981-ben a döntőben.

Puskás, Palotai, Alan Kennedy - egy liverpooli BEK-győzelem emlékfoszlányai 1977 és 1982 között hat éven keresztül angol csapatok uralkodtak a labdarúgó Bajnokcsapatok Európa Kupájában. A hat lejátszott BEK-döntőből hármat a Liverpool, kettőt a Notthingam Forest, egyet az Aston Villa nyert meg. Mi most az 1981. május 27-én Párizsban lejátszott Liverpool-Real Madrid BEK-döntőt elevenítjük fel.

A párizsi Parc des Princes-stadionban játszott meccsen Alan Kennedy góljával a Liverpool nyert 1–0-ra (ezt a korszakot egyébként a Liverpool uralta, amely öt év alatt háromszor hódította el a trófeát). A madridiak szempontjából akár fordulópontnak is tekinthető a meccs: azóta hétszer játszottak BL-döntőt, és mind a hetet megnyerték.

A statisztika szerint kár lejátszani a meccset

Örök vita, hogy Premier League vagy La Liga, nem is megyünk bele, de itt egy érdekes statisztika. A legutóbbi 25 egyenes kieséses szakaszban játszott angol–spanyol párharcból (BL és EL-meccsek) 21-et a spanyolok nyertek.

21 de las 25 últimas eliminatorias europeas (partido único o doble) entre equipos españoles e ingleses, acabaron del lado español



PD: mañana podrían ser 22 de 26 (ó 21 de 26) pic.twitter.com/vwL37U8R6v — LaLigaEnNúmeros (@laligaennumeros) 2018. március 13.

Van tovább is: a 2001-es Bayern–Valencia BL-döntő óta nem volt olyan BL vagy EL-döntő, amelyet spanyol csapat elveszített volna (kivéve persze azokat a döntőket, amelyeket két spanyol csapat játszott).

A La Liga side now not lost a Champions League or Europa League final for 17 years - back to Valencia v Bayern in 2001 - 13 consecutive victories for Madrid, Barca, Atletico and Sevilla. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 2018. május 16.

A Real Madrid–Liverpool BL-döntőt szombaton 20:45-től játsszák Kijevben. A meccset az Origón is nyomon követhetik.