Szombaton utolsó fordulójához érkezik a labdarúgó OTP Bank Liga, amely a záró körben is tartogat bőven érdekességeket. Az már a múlt héten eldőlt, hogy a Videoton a Ferencvárost megelőzve megszerezte a bajnoki címet, a kiesés elkerüléséért viszont még ádáz csata dúl. A Mezőkövesd, a Haladás, a Balmazújváros, a Vasas és a Diósgyőr közül két csapat nagyon szomorú lesz a végén.

Az OTP Bank Liga nehezen lehetne ennél is izgalmasabb, már ami a hátsó régiót illeti, egészen biztosan. Ugyanis még öt csapat fölött ott lóg Damoklész kardja, a 8. helyen álló Mezőkövesd sem érezheti még magát biztonságban. A Kövesd és a mögötte lévő Haladás már az előző körben bebiztosíthatta volna a bennmaradását, de mindkét együttes vereséget szenvedett. Előbbi az Újpesttől, utóbbi a kieső helyen álló Vasastól kapott ki 1–0-ra, így tovább bonyolódott a kiesés kérdése.

Érdekesség, hogy ez a két együttes egymás ellen lép pályára a 33. körben. A 11. pozícióban tanyázó Vasasnak ugyanis 34 pontja van, hárommal kevesebb, mint a Mezőkövesdnek, de az MLSZ versenykiírása szerint a több győzelem dönt első körben – ebben pedig ha nyer, és a Kövesd kikap, akkor jobban áll az angyalföldi együttes –, így a Vasas előzne.

Ez rangsorol a végén A bajnoki (verseny) év végén a szövetségek megállapítják az egyes osztályokban, csoportokban részt vevő csapatok helyezésének végső sorrendjét. A helyezéseket a pontok összege határozza meg. Azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani:

1.) a bajnokságban (versenyben) elért több győzelem

2.) a bajnoki (verseny) mérkőzések gólkülönbsége

3.) a bajnoki (verseny) mérkőzéseken rúgott több gól

4.) az egymás ellen játszott bajnoki (verseny) mérkőzések pontkülönbsége

5.) az egymás ellen játszott bajnoki (verseny) mérkőzések gólkülönbsége

6.) az egymás ellen játszott bajnoki (verseny) mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól

7.) a bajnokság (verseny) fair play értékelésében elért jobb helyezés

8.) sorsolás.

Persze Mezőkövesden abban bíznak, hogy számukra nem a lehető legrosszabb forgatókönyv teljesül. Ahhoz, hogy a Mezőkövesden a következő szezont csak az NB II-ben kezdjék, ahhoz nekik ki kellene kapniuk a Haladás otthonában, míg a Balmazújvárosnak és a Vasasnak is nyernie kellene. A kövesdiek vezetőedzője, Tóth László biztos az együttese bennmaradásában.

„A csapat tavasszal már bizonyította, hogy képes nagy dolgokra, Szombathelyen bebiztosítjuk a bennmaradást."

A Haladásnak is viszonylag egyszerű a képlete, már ha nyer, mert akkor biztosan bennmarad. Viszont ha döntetlent játszik a Mezőkövesddel, akkor még van izgulnivalója. Ugyanis amennyiben a mögötte álló három csapatból (Balmazújváros, Vasas, DVTK) kettő nyer, akkor a következő idényt már az NB II-ben kezdheti meg. Persze még abban az esetben is megőrizheti az élvonalbeli tagságát Michael Hipp együttese, ha a mögötte álló három csapatból az újonc Balmazújváros nem szerez pontot, a Vasas és a DVTK közül pedig maximum az egyik csapat nyer csak. Illetve, ha a Balmazújváros pontot szerez, a Vasas és a DVTK közül egyik sem nyerhet.

„Egyre idegesebbek vagyunk, amikor meg kell tennünk az utolsó lépést. Meg vagyok győződve, hogy az utolsó meccsen kiharcoljuk a bennmaradást." – vélekedik a Haladás edzője, Michael Hipp.

Hasonló helyzetben van a Balmazújváros, amely a már tét nélkül pályára lépő Ferencvárost fogadja. Ugyanis győzelme esetén biztosan bennmarad Horváth Ferenc csapata. Döntetlen esetén viszont bajba kerülhet az újonc: a Vasas és a DVTK is megelőzheti egy sikerrel. Abban az esetben is elég lehet az egy pont, ha a Vasas és a DVTK közül csak az egyik csapat nyer, de így a Haladásnak ki kell kapnia a Mezőkövesdtől. Akkor is megőrzi az NB I-es tagságát a Balmaz, ha a Vasas kikap a fővárosi rangadón, míg a Diósgyőr nem győzi le a friss bajnok székesfehérvári klubot.

„Nagyon jó csapat a Fradi, egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk. Ha úgy vesszük, a mi kezünkben van a sorsunk, hiszen, ha három pontot szerzünk, akkor biztosan bennmaradunk az első osztályban. Nagyon közel vagyunk ahhoz a célunkhoz, amit kitűztünk magunk elé, vagyis, hogy jövőre is az NB I-ben futballozhassunk. Úgy gondolom, hogy a szurkolókkal együtt ez sikerülhet, még egy utolsó nekifutás, és remélem, hogy a végén kéz a kézben ünnepelhetünk velük." – mondta a horvát Ante Batarelo a klub honlapjának.

A Vasasnak is tiszta a képlet egyik fele. Biztosan bennmarad az NB I-ben, amennyiben legyőzi a Honvédot, mivel a Mezőkövesd és a Haladás egymás ellen játszik az utolsó körben. De az angyalföldieknek sem ez az egyetlen pozitív forgatókönyv. Ha döntetlent játszik, de kikap a Balmazújváros, és a DVTK sem nyer, akkor marad az élvonalban.

„A győzni akarást visszük magunkkal a Honvéd elleni idegenbeli mérkőzésre is, ahová remélem, sok száz szurkolónk kísér majd el. A célom most nem is lehet más, mint segíteni a Vasast abban, hogy az első osztályban maradjon. Ez pedig a többiekre is tökéletesen igaz." – árulta el az ukrán Ievgen Pavlov a Vasas honlapjának, aki létfontosságú gólt szerzett a Haladás elleni meccs hajrájában.

A végére hagytuk a legnehezebb helyzetben lévő csapatatot, a Diósgyőrt. Az utolsó helyen álló miskolci gárdának nem elég nyernie a már bajnok Videoton ellen – amely így könnyebb feladat lehet, hogy Juhász Rolandéknak már tétnélküli a meccs –, figyelniük kell a Haladást, a Balmazújvárost és a Vasast is, és reménykedniük, hogy a háromból legalább kettő vereséget szenved.

Kovács Zoltán, a székesfehérvári klub sportigazgatója az Origónak elmondta, hogy a Vidi komolyan veszi a DVTK elleni utolsó bajnoki mérkőzést.

"Az fog pályára lépni, aki maximálisan megérdemli, hogy a Videoton bajnokcsapatát képviselje. Neveket nem mondanék, hiszen nem én állítom össze a csapatot, de erős összeállításban fogunk játszani a DVTK ellen."

A Diósgyőr spanyol trénere, Fernando még bízik a bennmaradásban.

„A következő hét mindig új esélyt kínál. Tovább kell dolgoznunk, meg kell ragadnunk az utolsó esélyt. Még egy mérkőzés hátravan, győznünk kell, és az eredmények alakulása miatt szükségünk lesz az FTC és a Honvéd győzelmére is."

Miskolcon minden követ megmozgatnak azért, hogy sikerüljön a csoda. A Vidi elleni mérkőzésre a belépőjegyek 90 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg, a bérletes szurkolókat pedig a diósgyőri játékosai kárpótolják, ők állják az árkülönbözetet.

A két csapat legutóbbi meccsén a Videoton nagy pofont adott a DVTK-nak.

A képlet tehát még nagyon bonyolult, de pont emiatt is nagyon érdekes lesz az utolsó forduló az NB I-ben. Öt klub az életéért küzd, minden csapatnak 90 perce van még bebizonyítani, hogy helye van a legjobbak között.

OTP Bank Liga, 33. forduló

Június 2., szombat

19.00: Diósgyőr-Videoton

19.00: Szombathelyi Haladás-Mezőkövesd

19.00: Budapest Honvéd-Vasas

19.00: Puskás Akadémia-Paks

19.00: Újpest-Debreceni VSC

19.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencváros

Az NB I tabellája: