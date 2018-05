Zinédine Zidane csütörtökön bejelentette, hogy két és fél év után, három Bajnokok Ligája-győzelemmel a háta mögött távozik a Real Madridtól. Azzal indokolta döntését, hogy már nem tud újat mondani a játékosoknak, de ez valószínűleg csak a tükör előtt begyakorolt, sablon válasz volt. A valódi okokat csak találgatni lehet, de az biztos, hogy Spanyolországban akkor sem fenékig tejfel az élet, amikor úgy tűnik.

De most tényleg, mi indokolhatta Zidane döntését? Mert, valljuk be, azt a maszlagot, amit a sajtótájékoztatóján mondott, nehéz komolyan venni. „Mi edzők, mindig többet és többet kérünk a játékosoktól, de nálam eljött a pillanat, amikor már nem tudok többet kérni tőlük. Új hangokra van szükségük ahhoz, hogy továbbra is győztes csapat legyenek."

Ki, ha nem ő? – tehetjük fel a kérdést joggal. Ki tudna jobban motiválni egy háromszoros BL-győztes csapatot, ha nem az az ember, aki ebből él, amióta 2016 januájárban betette a lábát. Az első pillanattól kezdve azt szajkózta, hogy minden szép és jó, minden szuper.

Zidane a legmagasabb szinten játszott, nála jobban kevesen ismerik a futballt. Pontosan tudta, hogy hogyan kell menedzselni egy öltözőt, hogy hogyan kell beszélni az egókkal. Ancelotti segítőjeként azt is megtanulta, hogy csak a győzelem számít, és hogy a játékosokat mindig formában kell tartani. És itt ki is fújt Zidane mint edző. De ne vegyük el tőle, mert remekül csinálta. Csak a győzelem számít? Rendben. Megnyert három BL-trófeát, a legrangosabbat a klubfutballban. A játékosokat mindig formában kell tartani? Rendben. Emlékezzünk vissza, hányszor bizonyult nyerő cserének Asensio vagy Vázquez. Vagy Bale, a Liverpool elleni BL-döntőben, ugye. Tavaly tavasszal a walesi kárára betette Iscót a kezdőcsapatba, aki azóta is csúcsformában játszik. Egyszóval: amihez hozzáért, az arannyá változott.

Zidane címei Spanyol bajnokság: 2017

Bajnokok Ligája: 2016, 2017, 2018

Európai Szuperkupa: 2016, 2017

Klubvilágbajnokság: 2016, 2017

Spanyol Szuperkupa: 2017 Spanyol bajnokság: 2017Bajnokok Ligája: 2016, 2017, 2018Európai Szuperkupa: 2016, 2017Klubvilágbajnokság: 2016, 2017Spanyol Szuperkupa: 2017

És ez az ember azt mondja, hogy kész, vége, nem tud újat mondani a játékosoknak? Na ne. Pláne úgy, hogy a Marca előkeresett egy két hónappal ezelőtti nyilatkozatot, amiben Zidane azt mondta, szeretné folytatni. Mi változott két hónap alatt? Megnyerték a BL-t. Újra. Oké. És? Ha úgy gondolja, hogy innen nincs feljebb, akkor miért nem ment már el tavaly, amikor elsőként a BL történetében megvédte a címet?

Az idei szezon nem a Realé volt, ezt kijelenthetjük. A bajnokságban néhány hónap alatt tetemes hátrányt szedett össze a Barcelonával szemben, a kupából pedig az a Leganés verte ki, amelyik három éve még a nyolcvancsapatos harmadosztályban szerepelt. Zidane-t kikezdte a média, Pérez elnök homlokán gyűltek a ráncok. A franciát ráadásul hetente nyagatták, hogy mi lesz Ronaldóval, megy vagy marad, miért játszik Benzema, mikor nettó emberhátrány, és miért nem játszik Bale, akiről Ancelotti önéletrajzi könyve óta tudjuk, hogy Pérez kedvence.

Ja, Pérez, persze. Ő volt az, aki egy kupa nélküli szezon után kirúgta a BL-győztes Ancelottit, és kinevezte Rafa Benítezt. Ő az, akinek soha semmi nem jó, semmi nem elég. Ő az, aki ugyanúgy, ahogy a kétezres évek elején, most is olyan csapatot akar, amelyik nem csak Spanyolországot, hanem az egész világot képviseli, egy jövedelmező nagyhatalmat. Azt, hogy mindig, mindenki róluk beszéljen. Hát, most elérte. Zidane elment, de a konkrét okot nem tudja senki. Lehet, hogy Ronaldo is elmegy. Ha így lesz, óriásit fog szólni. Bale jövője is kérdéses. És, ha ezek után berobban a Neymar-üzlet? Wow. Újra a Real lesz a leghangosabb, de ezúttal nem csak a pályán. Ezt akarja Pérez?

Pérez elszabadul? Amióta Zidane 2016 januárjában átvette a csapatot, a Real mindössze 76 millió eurót költött az átigazolási piacon: Morata (30), Hernández (30), Ceballos (16). A francia gátat szabott Pérez megalomán költekezésének. Az új edző vajon meri-e majd azt mondani, hogy abból gazdálkodik, ami van (és hát van miből, Llorente, Ceballos, Asensio, Kovacic, Vázquez, Hernández mind szemtelenül fiatalok és tehetségesek), vagy Pérez átnyúl az ő feje fölött is, ahogy tette azt már számtalan alkalommal. Amióta Zidane 2016 januárjában átvette a csapatot, a Real mindössze 76 millió eurót költött az átigazolási piacon: Morata (30), Hernández (30), Ceballos (16). A francia gátat szabott Pérez megalomán költekezésének. Az új edző vajon meri-e majd azt mondani, hogy abból gazdálkodik, ami van (és hát van miből, Llorente, Ceballos, Asensio, Kovacic, Vázquez, Hernández mind szemtelenül fiatalok és tehetségesek), vagy Pérez átnyúl az ő feje fölött is, ahogy tette azt már számtalan alkalommal.

A másik. Victor Valdés, a Barcelona korábbi kapusa egyszer azt mondta, „egy év a Barcánál olyan, mint máshol kettő". Guardiola sem véletlenül hosszabbított csak egy évet mindig. Ha nyersz, szépen kell nyerned. Ha megnyerted a bajnokságot, miért nem nyertél mellé BL-t is? Kb. ez megy Spanyolországban. Lehet, hogy ebbe fáradt bele Zidane? Az állandó győzelmi kényszerbe, a megfelelési kényszerbe, abba, hogy tartsa a hátát Péreznek és Ronaldónak?

Ellentmondások, ellentmondások mindenhol

Mit is állított Zidane a távozását bejelentő sajtótájékoztatón?

1. Jelenleg nincs ajánlata, és nem más klub kedvéért áll fel a Real kispadjáról.

2. Ugyanakkor nem fáradt bele az edzősködésbe, tehát, nem vonul kényszerpihenőre, mint anno Guardiola, hanem készen áll a rá váró feladatokra.

3. Úgy gondolja, a Real Madrid további sikeres működéséhez változásokra van szükség: „Győztes típus vagyok, ha játékosként is azt láttam, nem tudok valódi célokért küzdeni, nem másban kerestem a hibát, felálltam és távoztam. Most edzőként is ezt teszem."

Itt eljutottunk egy döntő ponthoz: Van egy edzőnk, aki győzni akar, van egy edzőnk, aki dolgozni akar, van egy edzőnk a világ egyik legjobb klubjánál, aki azt látja, a kerettel ő nem tud már eredményt felmutatni.

Miért? Rossz a keret? Igazoljon! Nem fogadják el a játékosok a munkáját? Rakja ki a renitenseket! Nem tud megújulni? Képezze magát!

Zidane nem akarta saját embereit, akik barátai, harcostárai lettek a sikerek alatt, kitenni a csapatból, leépíteni, megreformálni a keretet? Sok-sok kérdés, aminek végén lehet, megint Pérez áll?

forrás: La Liga Loca Fb