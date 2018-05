Zidane lemondott a Real Madrid vezetőedzői posztjáról

Zinédine Zidane csütörtök délután 13 órára rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Valdebebasban, ahol bejelentette, hogy két és fél év után, három Bajnokok Ligája-címmel a zsebben lemond a Real Madrid vezetőedzői posztjáról.

"A következő szezontól már nem én leszek a Real Madrid edzője - kezdte Zidane. - Ez az én döntésem. Lehet, hogy hibát követek el, de úgy érzem, hogy itt az idő távozni. Három év után változásra van szükségem. Mi edzők, mindig többet és többet akarunk a játékosoktól, de nálam eljött a pillanat, amikor már nem tudok többet kérni tőlük. Új hangokra van szükségük ahhoz, hogy továbbra is győztes csapat legyenek. Az elmúlt években megmutatták, hogy mennyi van bennük. A jövő? Az már nem az én dolgom."

Amikor azt kérdezték tőle, hogy ha elveszítik a Liverpool elleni BL-döntőt, marad-e, elmosolyodott. "Talán, talán igen" - mondta.

Zinédine Yazid Zidane ötgyermekes családban született algériai bevándorlók legkisebb fiaként Marseille északi részén 1972-ben, a La Castellane nevű külvárosban. A környék riasztó körülményeihez képest átlagos gyerekkora volt, ép családban nőtt fel, de bizonyos tetteiben mégis érezhető a külvárosi szocializációja. Származása és gyerekkora komoly hatással volt pályafutására – különösen annak negatív pillanataira – legtöbbször csak azokat a konfliktusokat vállalta fel, amelyeket kontroll alatt tarthatott. Pályafutása során számos egyéni díjat nyert, évtizedes távlatokban mérhető a klasszisa, a Complex amerikai médiaplatform a 10 legnagyobb muszlim sportszemélyiség közé is beválasztotta.

Gyerekként is más volt, mint a többiek

Zidane a castellane-i lakótelepen kezdett futballozni, ahol elmondása szerint voltak nála tehetségesebbek. Ő azonban annyira elhivatott volt, annyira sikeres akart lenni, hogy mindent a futballnak rendelt alá, és ez a tehetségnél is többet számított. „Ami annak idején megkülönböztetett másoktól az az, hogy rettenetesen tudtam koncentrálni a döntő pillanatokban, sokkal jobban, mint a többiek" – mondta Zidane egy korábbi interjúban. Játékosként a Juventusszal kétszeres olasz bajnok, a Real Madriddal spanyol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes, a francia válogatottal pedig Európa-bajnok és vb-győztes Zidane-t edzőként is ez a tulajdonsága teszi sikeressé.

Zidane beszél, mindenki más hallgat

2016 januárjában egy zúgolódó szupersztárokkal teli csapatot vett át, amelynek nem volt játéka, és a Barcelona és az Atlético Madrid mögött csak a harmadik helyen állt a bajnokságban. „A két legfontosabb dolog, amit megtanultam tőle, hogy csak a győzelem számít, és hogy a játékosokat mindig formában kell tartani" – nyilatkozta kinevezését követően Carlo Ancelottiról, akinek segítőjeként megnyerte a BL-t 2014-ben. A Real öltözőjében vannak a futball legnagyobb egói, akikkel csak nagyon kevesen tudnak szót érteni. Zidane volt az egyik. Ha ő beszélt, mindenki más hallgatott. Ronaldo is. Minden meccs előtt az volt az utolsó szava a játékosokhoz, hogy „élvezzétek".

A döntő napján a spanyol Marca előkereste azt az interjút, amit még Real-játékosként készítettek vele 2003-ban. „Meg akarom nyerni a tizediket, aztán a tizenegyediket és a tizenkettediket is" – nyilatkozta a francia egy évvel az után, hogy a Real az ő góljával győzte le a Leverkusent a BL-döntőben. Tizenöt évvel később, mindössze 17 hónapos edzői tapasztalattal a háta mögött beteljesítette a próféciát.

Zidane's record at Madrid



Played: 149

Wins: 104

Draws: 29

Defeats: 16

Win percentage: 69.79%#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/wfzFf6OJen — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2018

2018-ban aztán, egy buktatókkal teli szezon végén megnyerte a tizenharmadikat is. A bajnokság korán elúszott, a kupából az a Leganés verte ki őket, amely három éve még a nyolcvancsapatos harmadosztályban játszott. Zidane-éknak csak a BL maradt, hogy megmentsék a szezont. A nyolcaddöntő előtt megkérdezték a franciától, hogy a PSG ellen az állása lesz-e a tét. „Igen" – felelte. A Real nem játszott jól a PSG ellen, de továbbjutott. A Juventus, majd a Bayern ellen is szenvedett, de továbbjutott. És ebben rejlett Zidane Realjának a nagysága. „Amikor azt hiszed, hogy nem játszanak jól, nyernek. Amikor hátrányba kerülnek, nyernek. Amikor döntetlent játszanak a világ legnagyobb klubjaival, akkor is nyernek" – foglalta össze nagyon egyszerűen Phil Kitromilides spanyol kommentátor. Láttuk rosszul játszani a Realt, láttuk kikapni, most már láttuk szenvedni is. De egy valahogy még nem láttuk soha. Legyőzve. Zidane tizenkét párharcot játszott a BL egyenes kieséses szakaszában, és a tizenkettőt nyert meg. Roma, Wolfsburg, Manchester City, Atlético, Napoli, Bayern, Atlético, Juventus, PSG, Juventus, Bayern, Liverpool.

Zidane legnagyobb edzői sikere

Zidane ismeri a futballt, a legmagasabb szinten játszott, pontosan tudta, hogy hogyan kell irányítani egy öltözőt: hagyta a játékosainak, hogy önmaguk legyenek, hogy fontosnak érezzék magukat, de közben egyengette is őket. „Hitt bennünk" – mondta Ronaldo, akinek menedzselése talán Zidane legnagyobb edzői sikere. 2016 nyarán beszélt Ronaldóval, elmondta neki, hogy 30 fölött már több pihenésre van szüksége ahhoz, hogy fizikailag és mentálisan is bírni tudja a szezonhajrát. Nem csak az idei szezonhajrát, hanem a jövő évit is és az azt követőt is. Rávette, hogy elengedje a gólkirályi cím üldözését, helyette azt tanácsolta neki, hogy a gólok mennyisége helyett azok minőségével foglalkozzon. „Nem kell, hogy minden meccsen a pályán legyél, elég ha csak a nagy meccseken játszol" – győzködte őt Zidane. Ronaldo az utolsó 10 meccsén 16 gólt lőtt: ebből ötöt a Bayern Münchennek, hármat az Atléticónak és kettőt a Juventusnak. Tizenkét góllal ő lett a BL gólkirálya, de most nem a Malmö és a Sahtar Donyeck ellen szedte meg magát, hanem a negyeddöntőben, az

elődöntőben és a döntőben.

Itt a bizonyíték: CR megint tavaszra időzítette a csúcsformát Embertelen formában gyártja a gólokat Cristiano Ronaldo. A Bajnokok Ligájában ősszel sem volt gond, a bajnokságban viszont a szerencsétlenkedésen kívül mást nem nagyon csinált: volt olyan periódusa a szezonnak, amikor 2,08 százalékos hatékonysági mutatóval dolgozott, ezzel ő volt a leggyengébb támadó az öt topligában (spanyol, angol, német, olasz, francia).

Idén ugyanígy volt: Ronaldo ősszel a BL-ben is rugdosta a gólokat, de a bajnokságban nem ment neki, mindössze négy találata volt. Persze, mert megint tavaszra tartalékolt. A bajnokságban 22 gólt lőtt 2018-ban, amivel Messi mögött a második lett a góllövőlistán, és mindeközben a BL-ben is termelt: a PSG-t, majd a Juventust is az ő góljainak köszönhetően ejtette ki a Real. Az elődöntőben és a BL-ben gólt nem lőtt, de ismét óriási érdemei voltak abban, hogy a madridiak zsinórban harmadszor is behúzták a trófeát.

