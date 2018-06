Pintér Attila távozik a Puskás Akadémiától

A labdarúgó OTP Bank Liga 6. helyén záró Puskás Akadémia közleményben tudatta, hogy Pintér Attila vezetőedző közös megegyezéssel távozik a csapat éléről.

A felcsúti csapattal Magyar Kupa-döntős edző mellett távozik Szalai László, a Puskás Akadémia utánpótlás szakmai igazgatója.

A felcsúti klubnál szerkezeti átalakítások is történnek: az első csapat klubigazgatója továbbra is Komjáti András marad, mellette a jövőben Tóth Balázs dolgozik sportigazgatóként. Az akadémia igazgatói posztját Takács Mihály tölti be, nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatónak Papp Bencét nevezték ki.