Leekens bizakodó, a pályán kívül már hatalmas az összhang a válogatottnál

A magyar labdarúgó-válogatott kedden délután megérkezett Bresztbe, ahol szerdán 19.00 órától Fehéroroszországgal csap össze. A találkozó előestéjén rendezett sajtótájékoztatón Geroges Leekens szövetségi kapitány mellett Szabó János és Vinícius Paulo beszélt a mérkőzésről.

Hétfőn Telkiben a kapitány arról beszélt, hogy a szerdai fehéroroszok, valamint a szombati ausztrálok elleni meccsen is a kísérletezésé lesz a főszerep, illetve hogy mindenkinek lehetőséget adjanak a bizonyításra. Enne ellenére a korábbi csalódást keltő eredmények után mindenki győzni szeretne, amire esélyt is lát.

Örülök, hogy megint együtt van a csapat, annak pedig különösen, amilyen hozzáállást tapasztaltam a játékosoktól. A hosszú szezon végén is motiváltak, nagyon együtt van a társaság, a repülőtéren is mindenki segített a másiknak. Hasonlóra lesz szükség a pályán is, és akkor meglesz a győzelem.

A kezdővel kapcsolatban Leekens nem akart konkrétumokat elárulni, de a sajtótájékoztatón megjelent két védő biztosan játszani fog. Rajtuk kívül alighanem a válogatottba visszatérő Vadócz is ott lesz a pályán, ahogy a kulcsemberek közül Gulácsi, Dzsudzsák és Szalai is.

Örülök, hogy a Costa Rica elleni sérülés ellenére sem felejtett el a kapitány, és újra tagja lehetek a csapatnak. A Videotonnal nyert bajnoki aranyérem után extrán motivált vagyok! - mondta a székesfehérváriak védője, Vinícius Paulo.

„Természetesen én is mindig nagy örömmel jövök a válogatottba,és bár valóban hosszú szezonon vagyunk túl, ebbe a két meccsbe még bele kell tennünk a maximumot. Reméljük, hogy ez jól sül majd el” - árulta el a paksi Szabó János.

Igor Kriushenko, a belarusz szövetségi kapitány szerint több veszélyforrása is van a magyaroknak.

Nehéz felkészülni a magyar csapatból, hiszen több felállásban is tudnak játszani, ami megnehezíti az ellenfelek dolgát. A széleken Dzsudzsák és Varga révén veszélyes támadásokra képesek, ahogyan a pontrúgások miatt is lesz izgulnivalónk, mert magas hátvédek játszanak a csapatban. Elöl pedig Szalai és Nikolics is rendkívül gólveszélyes. - mondta a kapitány, aki mosolyogva és némileg megnyugodva vette tudomásul a sajtó munkatársaitól, hogy Niko visszavonult a nemzeti csapattól.

Hogy ez mennyiben befolyásolja az előzetesen eltervezett fehérorosz taktikát és hogy vajon megszerzi-e első győzelmét a válogatott Georges Leekens irányításával, az szerdán 19.00 órától kiderül.