Megvan az első döntetlen Leekens-szel

A magyar labdarúgó-válogatott szerdán este Bresztben lépett pályára, ahol a fehéroroszokkal vívott felkészülési mérkőzést, és Varga Roland góljának köszönhetően 1-1-es döntetlent harcolt ki egy olyan mérkőzésen, ahol az ellenfélnek több komoly helyzete akadt.

Georges Leekens a Gulácsi – Lovrencsics, Vinícius, Kádár, Szabó – Elek, Nagy – Varga, Kleinheisler, Dzsudzsák – Szalai kezdőnek szavazott bizalmat, az előzetes várakozásokkal ellentétben tehát például Vadócz Krisztián csak a kispadon kapott helyet.

Alaposan bekezdett a magyar csapat, Varga Roland már a 30. másodpercben zavart okozott a hazai védelem jobboldalán, beadását követően azonban sem Szalai Ádám, sem Nagy Ádám nem tudott kapura fordulni.

Az első percek nyomása után a fehéroroszok is kijjebb jöttek a szorításból, sőt, a 10. percben egy szemrevaló támadás végén kis híján a vezetést is megszerezték, Szavickij azonban 15 méterről centikkel a kapu mellé lőtt.

Szerencsére azonnal jött a válasz a túloldalon, egy felszabadítás után Kleinheisler jó 25 méterről kapásból bombázott, a középre tartó próbálkozás végül Gorbunov ölében halt el.

Sajnos a folytatásban a belaruszok akarata érvényesült, bár komolyabb helyzetet nem tudtak kidolgozni. Egészen a 25. percig, akkor viszont góllá érett az enyhe mezőnyfölény: egy baloldali szögletet Dragun csúsztatott meg a rövidoldalon, amely a hosszún teljesen üresen találta meg Anton Szarokát. A támadónak még arra is volt ideje, hogy egyet igazítson a labdán, mielőtt védhetetlenül Gulácsi kapujába küldte azt.

Félő volt, hogy a találat megzavarja a mieinket, ehhez képest gyakorlatilag a középkezdésből jött az egyenlítés. Dzsudzsák ívelt középre a baloldali tizenhatos sarkáról egy szabadrúgást, amelyre Varga Roland nagyszerű ütemben érkezett és csúsztatta a labdát a hazai kapuba.

A félidő második felében is a házigazdák voltak aktívabbak, főleg Makszim Vologyko dolgoztatta meg a magyar védelem jobboldalát. Lovrencsics Gergő több fontos mentéssel jelentkezett a fiatal Korsós Györgyre megtévesztésig hasonlító középpályással szemben, így szerencsére nagyobb baj nem adódott.

A hajrában Kleinheislernek volt még egy távoli lövése, illetve Dzsudzsákot tüntették el érdekes körülmények között a tizenhatoson belül, de elmaradt a jogos tizenegyes. Újabb gól nem esett, így 1–1-el vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrészre a válogatottba hét év után visszatérő Vadócz Krisztián is kifutott a pályára, Nagy Ádámot váltotta. A játék képe azonban nem igazán változott, továbbra is a hazaiaknál volt többet a labda, és Vologyko életveszélyes megindulásai is megszaporodtak.

Az 53. percben jött az első komoly helyzet, ehhez viszont mi is kellettünk. Majevszkij passzába Kádár lépett bele, a lábáról pedig csak centikkel ment kapu mellé a labda. Nem sokkal később újra Vologyko cselezgetett, majd centerezett,

Kiszljak kapáslövését azonban Gulácsi nagy bravúrral hárította.

A 64. percben nagyszerű egyéni villanások után Szitov külsővel vette célba a magyar kapu jobboldalát, ez a kísérlet is épphogy csak elment a jobb kapufa mellett.

Ezt már a szövetségi kapitány sem nézhette tétlenül, Szalai helyére Böde, Dzsudzsák helyett pedig Sallai érkezett, majd Eleket váltotta Pátkai. Utóbbi csere előtt azért még volt egy nagy helyzete a fehéroroszoknak.

A hajrára bejött Varga József is, és, ha fölénybe nem is kerültünk az utolsó tíz percre, legalább mezőnyben kiegyenlítetté vált a játék. A lefújás előtti perceket egy kis kakaskodás tette izgalmassá, amelynek végén az egyik hazai játékost a labdával hátba dobó Pátkai és a reklamáló Varga József - az ellene elkövetett szabálytalansággal kezdődött a cirkusz - kapott sárga lapot. A közönség is inkább hullámzással és a mobiltelefonok fényével szórakoztatta magát.

Még egy veszélyes fehérorosz szabadrúgást kellett kibekkelnünk, amit meg is tettünk, így az eredmény már nem változott, az orosz játékvezető pedig a ráadás harmadik percében véget vetett a mérkőzésnek. Azaz a Kazahsztán elleni 2-3 és a skótok elleni 0-1 után Georges Leekens vezetésével megszerezte a válogatott az első döntetlent. Az első győzelem talán az ausztrálok ellen jön majd.

Nem örültem, hogy megint pontrúgásból kaptuk a gólt, ezen dolgoznunk kell – mondta a találkozó után Georges Leekens szövetségi kapitány az M4 Sport csatornának. – Örülök viszont, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe, még, ha néha el is vittek bennünket az érzlmeink. Gulácsi újra bebizonyította, hogy példaértékű játékos. A második félidőben talán túlzottan visszhúzódtunk, illetve többet cseréltünk, hogy tudjunk pihenni az ausztrálok elleni meccsre (ez június 9-én lesz a Groupama Arénában - a szerk.). A középső védők jól dolgoztak, nem adtunk könnyű labdákat az ellenfélnek."

"A gólnak tudok örülni – mondta a magyar csapat találatát szerző Varga Roland, aki egy nap híján éppen négy éve lőtt gólt utoljára a válogatottban. – Begyakorolt figura után született a találat, az volt a terv, hogy lesről fogok visszalépni, így üresen kaphatom a labdát, Dzsudzsák Balázs pedig nagyon jól tekerte be a szabdarúgást. Ki fogjuk elemezni a mérkőzést, akadtak problémáink, azon vagyunk, hogy ezeket ki tudjuk javítani és jobbak legyünk. Majd a tétmeccseken kiderül, hogy most hol tartunk – utalt a Ferencváros szélsője a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája sorozatra.