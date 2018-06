Leekens: Eleknek nem kéne etetnie az újságírókat

Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arról számolt be, hogy több sérülés nehezíti a felkészülést a szombati, ausztrálok elleni barátságos mérkőzésre.

A belga szakember a telki edzőközpontban tartott pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Elek Ákos biztosan nem tud pályára lépni, de 99 százalék, hogy a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs sem, illetve a csütörtöki edzésen csípősérülést szenvedett Botka Endre.

Remélem, elég lesz az idő a regenerálódásra. Három nap alatt két meccset játszani igen sűrű, márpedig a jó eredményhez arra van szükség, hogy testben és fejben is kipihenjék magukat a játékosok - mondta Leekens, aki szerint elsősorban fizikálisan fáradtak el a futballistái. Ugyanakkor úgy vélte, ez érthető az idény végén. Hozzátette, annak nagyon örül, hogy a sérültek nem hagyták el az edzőtábort, hanem társaikkal maradtak.

A szövetségi kapitány Elek Ákos megnyilvánulására is kitért:

„A fehéroroszok elleni meccsen az volt a legfontosabb, hogy szervezetten játszunk. Elek Ákos eleve sérüléssel játszott, de erről nem szólt sem az első félidőben, sem a szünetben, viszont láttam rajta, hogy teljesen kifutotta magát, ezért le kellett cserélnem. Nyilván elégedetlen és csalódott volt, miután nem volt egy jó mérkőzés. Úgy gondolom azonban, hogy nem a játékos dolga, hogy ezeket elmondja az újságíróknak. Beszéltem is Elekkel erről, mondtam neki, nem kell feltétlenül etetni az újságírókat, ők megtalálják így is, úgy is a maguk mondanivalóját. Soha nem hazudtam az újságíróknak, olyan azonban már volt, hogy kikerültem egy-egy kérdést. De mindannyiunknak profiknak kell lennünk a nyilatkozatainkban, megfelelő módon kell kommunikálnunk a véleményünket."

(forrás: NSO TV)

A csütörtökön rajtoló világbajnokságra készülő riválisról úgy vélekedett, több rendszerben is képes játszani, akár 4-3-3-ban, vagy a konzervatívabb 4-2-3-1-ben. Kiemelte, hogy Bert van Marwijk személyében kiváló szakvezető irányítja az ausztrál válogatottat, amelyben sok minőségi játékos szerepel, így nem véletlen, hogy egy hete 4-0-ra nyert Csehországban.

A szerdai találkozóról is szót ejtett Leekens, aki nem volt elégedett a látottakkal, de saját bevallása szerint győztes meccs után sem lenne az. Szerinte a középpálya nem működött megfelelően, főként a támadásindítás nem sikerült a fehéroroszországi 1-1-es döntetlen alkalmával. Ismét kifejtette, hogy lépésről lépésre kell haladni, most a nyomásgyakorláson dolgoznak.