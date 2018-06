Hatgólos döntetlent játszott Bakuban az U21-es fociválogatott

Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzésen 3-3-as döntetlent játszott Bakuban Azerbajdzsán korosztályos csapata ellen.

Az mlsz.hu beszámolója szerint a magyar együttes a 26. percben, az első helyzetéből megszerezte a vezetést a DVTK támadója, Makrai Gábor révén, kilenc perccel később Haris Attila lövése után pedig már kétgólos volt az előny.

A második félidő nem indult jól Michael Boris szövetségi kapitány együttese számára, a 49. percben ugyanis tizenegyesből szépítettek a hazaiak, Shahverdiyev értékesítette a büntetőt. Szinte azonnal, kettő perc múlva érkezett a magyar válasz, Tajti tekert 17 méterről a jobb felsőbe.

A hazaiak viszont nem adták fel, ávették az irányítást, az 57. percben a keresztlécet is eltalálták, majd a 67.-ben Dadasov góljával összejött a szépítés, sőt, négy perccel később egyenlíteni is tudtak Krivotsyuk fejesével. A hátralévő időben adódott helyzet itt is, ott is, de további gól nem született.

Azerbajdzsán-Magyarország 3-3 (0-2)

Magyarország: Zima Ádám (Tóth Bence, 46.) - Pávkovics Bence (Szabó Norman, 64.), Kecskés Ákos, Szalai Attila (Gergényi Bence, 46.) - Hinora Kristóf, Hursán György (Schafer András, 56.), Haris Attila, Tajti Mátyás (Szabó Bence, 56.), Banó-Szabó Bence (Forgács Péter, 46.) - Makrai Gábor, Kundrák Norbert