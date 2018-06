A Ferencváros perel a Genkhez távozó Paintsil miatt

A belga Genk hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy szerződteti a ghánai Tema Youthtól a 2017–2018-as szezont kölcsönben a Ferencvárosnál töltő Joseph Paintsilt. Az FTC vezérigazgatója, Orosz Pál korábban többször is elmondta, opciós joguk van a támadó szerződtetésére, amivel élni is kívánnak, így most tovább bonyolódik az ügy.