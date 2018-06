Aláírt a honfitárs, Griezmann maradhat az Atlético Madridban

Az Atlético Madrid labdarúgócsapata a klub honlapján jelentette be, hogy megállapodott az AS Monacóval a francia válogatott balszélső Thomas Lemar átigazolásáról.

A 22 éves Lemarnak döntő érdemei voltak abban, hogy a Monaco tavaly bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, a 2016/17-es idényben 55 tétmeccsen 14 gólt szerzett és 17 gólpasszt adott. Az elmúlt szezonban 38 tétmérkőzésen háromszor volt eredményes és 10 gólpasszt könyvelhetett el.

A 12-szeres válogatott játékos jelenleg a csütörtökön kezdődő oroszországi világbajnokságon van, amelyen az esélyesek között emlegetett franciák a C csoportban az ausztrál, a perui és a dán nemzeti együttessel találkoznak.

Az átigazolás már csak azért is különösen fontos lehet az Atlético Madrid szurkolóinak, mert az As úgy korábbi információja szerint Griezmann jövője nagyban függ, függött attól, hogy Thomas Lemar az Atlético Madridhoz szerződik-e. Ez a transzfer maradásra bírhatja a madridi együttes legnagyobb sztárját is.