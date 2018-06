Willi Orban magyar válogatott akar lenni

Egybehangzó német lapértesülések szerint az RB Leipzig 25 éves hátvédje, Willi Orban magyar válogatott szeretne lenni, szeptemberben pedig akár már be is mutatkozhat a Georges Leekens csapatában.

A magyar és lengyel felmenőkkel is rendelkező Orbannal már korábban is tárgyalt az MLSZ, Bernd Storck is szerette volna a soraiban tudni, ám akkor még a német csapat behívójára várt. Ez azonban sem 2016-ban, sem 2017-ben nem érkezett meg és miután a világbajnokságra sem vitte magával Joachim Löw, a hátvéd letett arról, hogy a Nationalelfben szerepeljen.

Orban 2015-ben a Kaiserslauterntől igazolt Lipcsébe, ahol már 99 Bundesliga mérkőzésen szerepelt és eddig 8 gólt szerzett. Sőt, fiatal kora ellenére már a csapatkapitányi karszalagot is viselte Gulácsi Péter csapattársa.

Habár a játékos anyai ágon lengyel származású, a Bild szerint a lengyel válogatottság nem foglalkoztatja.