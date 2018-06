A Fradi Elek Ákos csapatával is találkozhat az Európa-ligában

Az Európai Labdarúgó-szövetség közétette az EL-selejtezők 1. fordulójának a csoportjait, így kiderült, hogy melyik öt-öt csapat közül kap ellenfelet a sorozatban induló három magyar csapat, a Ferencváros, a Honvéd és az Újpest.

Az első körben már érdekelt együtteseket az UEFA kilenc csoportba sorolta. A csoportokon belül a kiemelt csapatok a nem kiemeltek közül kapnak majd ellenfelet.

A Ferencváros az első fordulóban akár az Elek Ákost is foglalkoztató kazah Kajrat Almatit is kaphatja, de a horvát Eszékkel (Osijek), vagy az izraeli Maccabi Tel-Avivval is találkozhat. A Honvéd a szlovák Slovannal, vagy éppen a tavaly a Videotont búcsúztató szerb Partizan Beograddal is megmérkőzhet. Ami az Újpestet illeti, az előző szezonban a Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő szlovén Maribor is ott van a lehetséges ellenfelek között.

A selejtező első fordulójának sorsolása június 20-án, szerdán 13 órakor lesz Nyonban.

A magyar csapatok lehetséges ellenfelei az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában:

Újpest (3. csoport): NK Maribor (szlovén), FK AS Trencín (Trencsén, szlovák), FC Viitorul (román), Neftci PFK (azeri), Tobol Kosztanaj (kazah)

Ferencváros (6. csoport): NK Osijek (Eszék, horvát), Maccabi Tel-Aviv (izraeli), FK Sarajevo (bosnyák), Anortoszisz Famaguszta (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)

Honvéd (7. csoport): Partizan Beograd (szerb), Slovan Bratislava (szlovák), Kesla (azeri), CSZKA Szofia (bolgár), Rabotnicski (macedón)