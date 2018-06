Marco Rossi: Ez életem legjobb napja

A magyar válogatott kedd este nevezte ki Georges Leekens helyére az olasz Marco Rossit. A magyar válogatott új kapitánya egy évvel ezelőtt a Honvéd csapatát vezette bajnoki címre, majd az elmúlt egy évben a DAC vezetőedzője volt. A szlovákiai csapatot 25 év után vezette újra európai kupasorozatba a bajnoki bronzéremmel.

Rossi saját Facebook-oldalán tette közzé első gondolatait a kinevezése kapcsán.

"Eljön az idő, amikor részletesebben beszélek majd a döntésemről. Köszönöm a DAC-nak és a szurkolóknak az elmúlt csodálatos évet. Sok remek élményben volt részem, szomorúan távozom, mert nem tölthettem el ott annyi időt, amennyit megérdemeltetek volna. Ennek is eljön majd az ideje.

Most másnak jött el az ideje. Ez életem legjobb napja.

Hivatalosan is én lettem a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Nem is tudom, hogy fejezem ki azt az örömöt és büszkeséget, amit most érzek.

Büszke vagyok arra, hogy azon a kispadon ülhetek, ahonnan az Aranycsapatot is irányították.

Büszke vagyok, hogy olyan országot képviselhetek, amely befogadott és megtisztelt annál is jobban, mint amennyire megérdemlem.

A magyarok fontos oldalakat töltöttek meg a labdarúgás történelemkönyvében, hálás vagyok, hogy a szövetség engem választott, és remélem, visszahozhatok valamit abból a szenvedélyből, ami két éve az Európa-bajnokság idején az országot jellemezte.

Remélem, én leszek a jó döntés a válogatott számára.

Senki nem ígérheti, hogy minden meccset meg fog nyerni, az ilyesmi őrültség lenne, őszinte leszek, mert a tisztesség ezt kívánja meg.

Amit ígérhetek az a profi hozzáállás, a szenvedély, a szeretet és rengeteg munka, hogy elérjük a céljainkat.

Tavaly, amikor távoztam, azt ígértem, hogy ha visszatérek Magyarországra, akkor megtanulok magyarul, most pedig nincs más választásom.

Köszönöm Magyarországnak, a hazámnak. Hajrá, magyarok!"

Eközben a DAC közleményben reagált Rossi kapitányi kinevezésére.

A futballklub tudomásul veszi a tényt, hogy Marco Rossi lett a magyar felnőttválogatott szövetségi kapitánya az elkövetkező két évre.

A közös megegyezés szerint az Európa-ligában továbbra is Marco Rossi irányítja a csapatot, egészen az utódja kinevezéséig.

A változás az egész edzői stábot is érinti, hiszen Rossi mellett Cosimo Inguscio és Giovanni Constantino is Magyarországra távozik.