Rossi: Úgy fogok dolgozni, mintha Magyarország az első hazám lenne

Marco Rossi már novemberben hallotta a pletykákat esetleges kinevezéséről, de ebben a szakmában csak az biztos, ami biztos.

„Bár már novemberben hallottam pletykákat, hogy benne van a pakliban az én nevem is, az én szakmámban az embernek mindig csak a kézzel fogható dolgokkal szabad foglalkoznia. Természetesen óriási megtiszteltetésnek tartom, hogy felkértek az ország első számú csapatának irányítására, és azon leszek, hogy megháláljam a bizalmat" – mondta Rossi a MOL-csapat oldalának.

Marco Rossi pályafutása során rendre erőn felül teljesített csapataival, a Budapest Honvéd csapatával bajnoki címet szerzett, a szlovákiai DAC élén bronzérmet tudott elérni.

„Őszintén szólva nem tudom, mi tetszett meg bennem az MLSZ vezetőinek, de büszke vagyok rá, hogy képesnek tartanak egy ilyen fontos feladatkör betöltésére. Talán nyomott a latban az is, hogy majdnem hat szezont töltöttem magyar klubcsapatoknál, sőt ezen a csapáson maradtam Dunaszerdahelyen is, még ha a határon kívül is dolgoztam. Minden bizonnyal az sem volt mellékes, hogy a döntéshozók úgy látták, illene a csapathoz a futballfilozófiám, és a stílusom. Úgy gondolták, az itt töltött idő alatt sikerült megismernem a magyar futballközeget, a bajnokságot, a játékosok képességeit, illetve a mentalitásukat."

Marco Rossi korábban a Facebookon jelentkezett bejegyzéssel, már abban is érzelmesen mondott köszönetet a magyar szurkolóknak és az MLSZ-nek, ezúttal is kitért arra, hogy hazájaként tekint Magyarországra.

„Az országot, a nemzetet fogjuk képviselni, és bár én nem itt születtem, annyit ígérhetek, hogy úgy fogok dolgozni a válogatottért, mintha nem a második, hanem az első hazám lenne Magyarország."

Rossi beszélt a válogatott jelenlegi helyzetéről, a legfontosabb feladatokról és arról is, hogy nem maradt sok ideje ütőképes csapatot összerakni.