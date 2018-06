Tinédzser kapust vett a Real Madrid

A Real Madrid szerződtette az ukrán Zorja Luhanszk 19 éves kapusát, Andrij Lunint.

A klub honlapján olvasható közlemény nem említi a szerződés részleteit, méltatja viszont Lunin eddigi eredményeit.

Eszerint a 19 éves, 191 centis kapus a 2016-17-es szezonban mutatkozott be a felnőttek között a Dnyipro csapatában, ahonnan 2017 nyarán került a Zorja Luhanszk együttesébe, ahol első számú kapusként számítottak rá.

Fiatal kora ellenére már negyven élvonalbeli mérkőzés van a háta mögött, védett az Európa-ligában is, az Athletic Bilbao elleni idegenbeli mérkőzés után bekerült az UEFA álomcsapatába is. A Szaúd-Arábia elleni felkészülési mérkőzésen a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott.