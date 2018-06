A száműzöttek vb-csoportjában a sorsolás döntött

Az 1990-es labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának mezőnyét nem véletlenül száműzte az olasz szervező bizottság és a FIFA Szardínia és Szicíla szigetére. Az angol (és holland és ír) futballhuligánoktól akkortájt mindenki rettegett - jobb lesz nekik elszigetelve - gondolták az olaszok és a világ. Arra viszont nem gondoltak, hogy a második és harmadik továbbjutó helyet sorsolni kell, meg arra sem, hogy kevésen múlt az abszolút négyes holtverseny.

A csoportban szépen összejött három európai csapat (az angol, az ír és a holland), mellettük még Egyiptom kapott ide besorolást. Az angolokat ki sem engedték Szardínia szigetéről, mindhárom meccsüket Cagliariban játszották.

Az első és a második forduló is egyeneredményt hozott. Előbb 1990. június 11-én az angol-ír meccs lett 1-1, egy nappal később Palermóban a hollandok és az egyiptomiak játszottak szintén 1-1-et. Utóbbi azért is volt bombameglepetés, mert a holland válogatott 1988-ban Európa-bajnokságot nyert és ezen a meccsen is erős csapattal állt ki.

Hans van Breukelen

Berry van Aerle

Adri van Tiggelen

Ronald Koeman

Graeme Rutjes

Frank Rijkaard

Jan Wouters

Erwin Koeman

Gerald Vanenburg

Marco van Basten

Ruud Gullit

Ez volt a hollandok összeállítása. Kieft annak rendje és módja szerint megszerezte a hollandoknak a vezetést, de a 83. percben Magdi Abdelghani tizenegyesből egyenlített.

Egy kör után tehát mind a négy csapatnak 1-1 pontja volt 1-1-es gólkülönbséggel.

A második körben már gólt sem láthattak a nézők, mert az angol-holland és az ír-egyiptomi meccs is 0-0-ra végződött. Ekkor a nemzetközi sajtó arról írt, hogy a csoportban a totális holtverseny sem elképzelhetetlen.

Ez majdnem így is lett. A harmadik körben az ír-holland hozta is a szokásos döntetlent, a hibapont az Anglia-Egyiptom meccsen következett, mert az afrikai csapat képtelen volt válaszolni Wright góljára. Azzal hogy Anglia 1-0-ra nyert egycsapásra csoportelső lett. Hollandia és Írország között azonban totális holtverseny alakult ki - sorsolni kellett, mert a hollandok belefértek még a legjobb harmadik helyzettek közé. (A 24-es mezőnyben a hat darab négyes csoport első két helyezettje és a négy legjobb harmadik ment a nyolcaddöntőbe.)

A pénzfeldobással tehát azt kellett eldönteni, hogy melyik csapat lesz a második és melyik a harmadik. A dolognak nem kis tétje volt, mert a harmadik csapat az 1986-os vb-döntős NSZK-val akadt össze - ez lett Hollandia, amelyet a későbbi világbajnok ki is vert a 16 között. (Ezen a meccsen köpte le Rijkaard Rudi Völlert.) A pénzfeldobás győztese, az ír válogatott a románokkal került össze, ezt a kört sikerrel vette, majd a negyeddöntőben az olaszok állították meg Írországot. Anglia viszont Belgium és Kamerun kiütésével a legjobb négyig menetelt, majd lett negyedik ezen a világbajnokságon.

Az oroszországi vb-n az angol és a belga csapat most abszolút azonos mutatókkal áll a G-csoportban. Ha csütörtökön az egymás elleni meccsük döntetlen lesz, akkor vagy a Fair Play-táblázat, vagy a sorsolás dönt arról, melyik csapat lesz az első és melyik a második. Ez sem lenne mindegy, mert megírtuk, hogy a G2-es pozíció kicsivel könnyebb ágra kerül, mint a G1-es.