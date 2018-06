Szombathelyre igazolt a Ferencváros Eb-t megjárta focistája

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Szombathelyi Swietelsky Haladás a hivatalos honlapján jelentette be, hogy egy évre kölcsönvette a Ferencváros magyar válogatott támadóját, Priskin Tamást.

A 31 éves, 189 cm magas csatár a szlovákiai Komárnóban született, első magyarországi klubja 2000-ben a Győri ETO volt. Ezt követően szerepelt az angol Watford, Preston, Ipswich Town, Queens Park Rangers, Swansea City, Derby County, aztán az orosz Vlagyikavkaz, az osztrák Austria Wien, az izraeli Maccabi Haifa, újra a Győri ETO, a szlovák Slovan Bratislava együttesében.

2017 nyarán igazolt az FTC-hez. A fővárosi zöld-fehéreknél 11 bajnokin kezdőként, hatszor csereként lépett pályára, négy gólt szerzett. Érdekesség, hogy az új Haladás-stadion első meccsén Priskint kiállította a játékvezető. A futballista eddigi pályafutása során 112 bajnokin 39, a válogatottban 63 meccsen 17 gólt szerzett. Utóbbiak közül a legemlékezetesebb a norvégok elleni pótselejtezőn szerzett találata volt.