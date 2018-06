Gera Zoltán bejelentette visszavonulását

Gera Zoltán, a Ferencváros 97-szeres magyar válogatott focistája bejelentette visszavonulását.

A Pécsen született Gera Zoltán a harmadosztályú Harkány SE-ben kezdett focizni, majd 1997-ben került a PMFC-hez. A mecsekaljai csapatnál gyorsan felhívta magára a figyelmet, így 2000 nyarán szerződtette a Ferencváros. A fővárosi csapatnál töltött első időszakban négy évig erősítette a zöld-fehéreket, ez alatt két bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

2004 nyarán szerződtette a Premier League akkori újonccsapata, a West Bromwich Albion. Az akkor 25 éves Gera már az első szezonjában kimagasló teljesítményt nyújtott, az első idénye végén beválasztották az év csapatába.

Négy évet töltött a WBA-nál, majd 2008-ban leszerződtette a Fulham. A londoni csapatban a 2009/2010-es szezonban produkálta élete legjobb szezonját, amikor Roy Hodgson középen szerepeltette az angol válogatott Bobby Zamora mögött. A Fulham a szezon végén döntőbe jutott az Európa-ligában, a magyar válogatott játékos 16 mérkőzésen 6 gólt szerzett, és négy gólpasszt is kiosztott. Az egyenes kiesés szakaszban duplázott a Juventus elleni nyolcaddöntőben, és a Hamburg elleni elődöntőben is betalált. Az Atlético Madrid ellen elvesztett finálét végigjátszotta, nem mellesleg csapata legtöbbet futó játékosa volt, és gólpasszt is adott Simon Daviesnek.

Hodgson távozása után Mark Hughes lett a Fulham menedzsere, aki nem bízott Gera Zoltánban, így a Mágikus magyarként becézett középpályás 2011-ben visszatért a West Bromwich Albionhoz. A sorozatos sérülései miatt a második WBA-s időszaka nem sikerült túl jóra, három év alatt összesen 35 mérkőzésen lépett csak pályára.

Gera Zoltán 2014 nyarán visszatért korábbi sikerei helyszínére, újra a Ferencváros játékosa lett. A Thomas Doll vezette csapattal a 2015/2016-os szezonban bajnoki címet nyert, ráadásul 2015 és 2017 között zsinórban háromszor hódította el a Magyar Kupa-trófeát a Fradival. Az Újpest elleni 2016-os döntőben ő fejelte a mérkőzés egyetlen gólját.

A magyar válogatottban 97-szer szerepelt, 26 gól és 8 gólpassz szerepel a neve mellett. A 2016-os Európa-bajnokságra kijutott válogatottnak a legfontosabb láncszeme volt. A franciaországi tornán a portugálok ellen szerzett találatát az Eb legszebb góljának választották.

A 39 éves középpályás egy évvel ezelőtt, 2017. július 30-án, a Mezőkövesd elleni mérkőzésen szenvedett combhajlítóizom-sérülést. Ezt követően Finnországban, a világhírű Sakari Orava megműtötte, aki korábban Paul Pogba, valamint Roger Federer operációját végezte. A műtétet követően négy hónapos kihagyást jósoltak az utolsó magyar klasszisfocistának, de végül majdnem a teljesen szezont ki kellett hagynia. Idén júniusban, az utolsó fordulóbeli Balmazújváros elleni mérkőzésen térhetett vissza a pályára.