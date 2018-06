Gera Zoltán: Szép kihívás lesz megtölteni az új Puskás-stadiont

A visszavonulását csütörtökön bejelentő Gera Zoltán is ott volt az épülő Puskás Ferenc Stadion új látogatóközpontjának megnyitóján, ahol nem kevés érzelemmel a hangjában beszélt a régi stadionról, és persze abbéli reményét is kifejezte, hogy az újat is sikerül majd megtöltenie a válogatottnak.