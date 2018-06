Már nem Videotonnak hívják a magyar bajnokcsapatot

Július 1-től MOL Vidi FC néven folytatja a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Videoton FC.

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint az egyesületet 2010 óta támogató MOL az új idénytől már névadó szponzorként áll a háromszoros bajnokcsapat mögé.

"Feladat, hogy a Vidi tovább erősödjön, és hogy az európai versenysorozatokban minden évben reális esélyekkel harcoljon a csoportkörért – mondta a klub honlapjának Garancsi István tulajdonos. – Céljaink így egybeesnek, és a névadó szponzorság egy újabb komoly mérföldkő ezen az úton. A gyakorlatban persze ez azt is jelenti, hogy a még több támogatásért cserébe tőlünk is többet várnak el: pont úgy, ahogy a szurkolóink is.

Elmondta, a névváltoztatásra azért volt szükség, mert a Videoton vállalatcsoporttal nincs szponzorációs együttműködésük, így azonban "az identitásunk megmaradt".