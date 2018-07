Orosz Pál: Kétéves szerződésünk van Dzsudzsákkal, de csak a a skyboxra

A Ferencváros szezonindító sajtótájékoztatót tartott a Groupama Arénában, melyen részt vett Kubatov Gábor, a klub elnöke és Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója is. A téma elsősorban a szurkolók viselkedése volt, már csak azért is, mert a Ferencváros izraeli ellenféllel, a Maccabi Tal-Avivval kezd az Európa Liga selejtezőjében július 12-én. Természetesen szóba került Dzsudzsák Balázs és Gera Zoltán is.

Kubatov Gábor a klub elnöke három célt határozott meg a csapat számára. Elsőként a bajnoki cím megszerzését, a csapat jó nemzetközi kupaszereplését és azt, hogy a szurkolók megfelelően viselkedjenek a nemzetközi kupameccseken.

Kubatov elmondta, szeretné, ha felkerülne a harmadik csillag is a csapat mezére, de ennél is fontosabbnak tartja, hogy a szurkolók megfelelően viselkedjenek a lelátón a Maccabi Tel-Aviv elleni Európa Liga-selejtezőben.

"2012 óta több kampány is volt, nagyon jól állunk, ami a nézőtéri viselkedést illeti, kérdés, hogy mindenki megértette-e. Az elmúlt hat évben az UEFA folyamatosan büntette a Ferencvárost, ezt szeretném elkerülni. Ezt pedig csak úgy lehet, ha egy ember sem csinál semmilyen félreérthető vagy szándékos dolgot, ami visszavetheti a Fradit" - mondta Kubatov Gábor.

Ha ilyesmi történik, annak beláthatatlan következményei lesznek a Ferencvárosra nézve, A Fradi elnöke elmondta, a nemzetközi meccsen szigorított beléptetés lesz, ugyanis alkalmazkodni kell az UEFA rengeteg előírásához. Minden molinót és feliratot engedélyeztetni kell. A szívtől az égig Fradi-karmozdulatot pedig szeretné, ha a szurkolók mellőznék a Maccabi elleni meccsen.

Kubatov szerint a jó nemzetközi szereplésből is lehet kudarc, ha nem viselkedik mindenki a meccsnek megfelelően. Ha a Fradit kitiltják a nemzetközi kupából a klub összeomlik, nem lehet olyan játékost igazolni, akivel előrébb tud lépni a klub.

A Fradi-elnök újságírói kérdésre beszél Davide Lanzafame leigazolásáról is. Kubatov szerint Gera Zoltán visszavonulásával kellett egy igazi spíler a csapatba, reméli, hogy a keletkezett űrt a Kispestről érkezett olasz be tudja majd tölteni, valamint azt a rosszfiú szerepet is, ami most hiányzik a csapatból.

Ha már Gera Zoltán, a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a visszavonulás Gera döntése volt, a klub hosszabbított volna vele, ha a teste bírta volna a megpróbáltatásokat. Gera példamutató életet él, ezért a Fradinál szeretnénk vele együtt dolgozni a továbbiakban is. Gera a technikai képzésekért felelős edző lesz a klubnál, a meccsre felkészítésben lesz fontos feladata. Gerának a videoelemzésben és az egyéni felkészítésben lesz szerepe, mert "nagyon ért a focihoz".

Szeretnénk elbúcsúztatni Gera Zoltánt, mert megérdemli, de egyelőre nem tudjuk, hogy kezdjünk hozzá.

A Fradi Gera mellett egy másik remek focistát is elveszített Joseph Paintsil személyében, aki Belgiumba igazolt. Kubatov elmondta, nem haragszik a játékosra. A szerződésében elővásárlási jog szerepelt, amit a Fradi le is hívott, a menedzsere decemberben ezt alá is írta, de a végrehajtása nem történt meg. A Fradi az UEFA és FIFA megfelelő helyein eljárást is indított. Elhangzott az is, hogy a játékos minden bizonnyal nem annyi idős, mint az mindneki gondolta, ezzel kapcsolatban is indult eljárás.

Természetesen szóba került Dzsudzsák Balázs neve is, aki júliustól már nem az al-Vahda játékosa.

Nagyon tisztelem és kedvelem Balázst, nagyra tartom a tudását, kétéves szerződésünk van vele. Igaz csak egy skyboxra, más ügyben nem is egyeztettünk vele - mondta Orosz Pál..

Az Európa Liga sorsolásáról azt mondta Kubatov, hogy a Maccabi képviselője a sorsolás után odament Orosz Pálhoz, hogy őt azzal küldték oda, csak a Ferencvárost kerüljék el, tehát a Maccabinál sem felhőtlenük boldog mindenki a párosítástól.

A Fradi július 12-én kezd a Maccabi elleni, a visszavágót egy héttel később rendezik Izraelben.