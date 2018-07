Hazatér a magyar válogatott focista

Hazatér a magyar válogatott középpályása, Vadócz Krisztián, aki a Budapest Honvédhoz igazol.

A 33 éves játékos a Kispesten mutatkozott be az élvonalban még 17 évesen, három évvel később pedig Franciaországba, az Auxerre csapatához igazolt, azóta pedig nem játszott Magyarországon. Megfordult viszont Skóciában, Hollandiában, Spanyolországban, Dániában, Indiában, Svájcban és Ausztráliában, legutóbb pedig Hongkongban szerepelt, ahol az Origo is meglátogatta.

A 42-szeres válogatott Vadócz idén nyáron is a Honvéddal készült, de ezúttal szerződést is kötöttek a felek, így akár már a Rabotnicski elleni Európa-liga-selejtezőn is pályára léphet.

Az évek során mindig egy kicsivel közelebb és közelebb kerültünk egymáshoz, aztán most van egy feladat, a nemzetközi kupában kéne haladni egy-két kört, hogy ne csak a Honvédról, hanem a magyar futballról is jókat mondjanak, így tud a labdarúgásunk közelebb kerülni a nemzetközi mezőnyhöz, ez egy kihívás számomra is – nyilatkozta a játékos a honvedfc.hunak.

"Akárhol van az ember a világban, megmaradnak a kispesti érzések, én honvédos vagyok, ezt tudja rólam mindenki. Viszont nem az a lényeg, hogy én hogyan érzem magam, nekem az lesz a fontos, hogy milyen játékosnak látnak majd. Ekörül forog az agyam, meg kell mutatnom, hogy jó futballista vagyok."

Vadócz egy évre írt alá a fővárosi klubhoz.