A MOL Vidi FC-ben folytatja a magyar válogatott balhátvéd

A négyszeres válogatott Hangya Szilveszter a labdarúgó NB I-ben címvédő MOL Vidi FC-hez szerződött.

A 2015 óta a Vasast erősítő, 24 éves hátvéd átigazolásáról az előző idény végén kiesett angyalföldi klub honlapja számolt be. Hangya 83 NB I-es mérkőzést játszott a Vasas színeiben, a válogatottban 2016 őszén, Svédország ellen mutatkozott be.

"A kiesést követően mindenképpen szerettem volna eligazolni a Vasasból, így nagyon megörültem a Vidi megkeresésének, számomra rengeteget jelent, hogy a bajnokcsapathoz szerződhettem. Úgy gondolom, Székesfehérváron minden adott lesz a fejlődésemhez és ahhoz, hogy kiváló eredményeket érjek el a klubnál. Jó lenne a csoportkörig menetelni az európai kupaporondon. Tudom, hogy a posztomon komoly riválisok vannak, de ez egy egészséges versenyhelyzet, amely minden játékosnak a hasznára válhat. A vezetőedző majd eldönti, hogy mennyi lehetőséget kapok, az biztos, hogy én készen állok majd arra, hogy bizonyítsak!" - mondta Hangya Szilveszter a klub hivatalos honlapjának