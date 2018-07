Ukrán válogatott focistát igazolt a Ferencváros

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Ferencváros a hivatalos honlapján tudatta, hogy Sigér Dávid, Matías Rodriguez, Abraham Frimpong, Kjartan Finnbogason, Davide Lanzafame és Marcel Heister után az ukrán Ivan Petriak is a klub labdarúgója lett.

Ivan Petriak 1994. március 13-án született a közép-ukrajnai Smilában. Az ukrán fővárosban, Kijevben kezdett futballozni, majd első profi klubja a Zorja Luhanszk volt. A jobb és a bal szélen is bevethető labdarúgó 17 évesen mutatkozott be az ukrán élvonalban, majd fokozatosan vált egyre fontosabb tagjává a csapatnak. A 2015/16-os idényben két góllal járult hozzá a Zorja Ukrán Kupa-meneteléséhez, amelyet csak a Sahtar Donyeck állított meg a fináléban. A narancs-feketék ezután megvették Petriakot, de a 2016/17-es idényre kölcsönbe visszaadták a Zorjának.

Petriak a 2016/17-es idényben az Európa Liga csoportkörében szerepelt a Luhanszkkal: mind a hat meccsen kezdőként lépett pályára, de a Zorja győzelem nélkül zárta az angol Manchester United, a török Fenerbahce és a holland Feyenoord elleni mérkőzéseket. Ugyanebben a szezonban 5 góllal és 8 gólpasszal bajnoki bronzéremig vezette a Luhanszkot.

A 2017/18-as szezonban Petriak bemutatkozhatott a Sahtar Donyeck színeiben a Bajnokok Ligájában is: igaz, mindössze néhány percet kapott csereként a Manchester City ellen. A bajnokságban kiegészítő szerepet töltött be, 10 meccsen 1 gólt szerzett, éppen korábbi klubja, a Zorja ellen. Az idény végén bajnoki címet és kupát is nyert a Sahtarral.

Petriak végigjárta az ukrán utánpótlás válogatottakat, majd 2016-ban, Ciprus ellen a felnőttek között is bemutatkozott. Azóta további három meccsen lépett pályára a nemzeti csapatban, köztük a Törökország elleni világbajnoki selejtezőn.