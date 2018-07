Hajnal Tamás világbajnok társaságában készül új karrierjére

Hajnal Tamás hat német klubban is játszott, Bundesliga-aranya és magyar Aranylabdája is van, most pedig együtt tanul az UEFA felsőfokú képzésén Gaizka Mendietával, a világbajnok Youri Djorkaeff-fel vagy éppen Kolo Touréval. A Ferencváros középpályása visszavonult az aktív futballtól, de természetesen a labdarúgás közelében marad. Hogy milyen irányba tart, arról a DIGI Sport híradójának beszélt.

"A szakmával szoros kapcsolatban szeretnék lenni, szeretnék hatással lenni arra, hogy növekedjen egy csapat, vagy akár egy szövetség teljesítménye. Ha most pozícióban kellene megfogalmazni, akkor ez inkább a sportigazgatói körhöz van közel, minden, ami ehhez hozzátartozik – a játékoskeret kialakítása, az utánpótlással való foglalkozás –, minden olyan aspektusa a labdarúgásnak, ami nem kifejezetten az edzőhöz kapcsolódik" – nyilatkozta a Sport24-nek az aktív játéktól június 6-án visszavanuló 37 éves Hajnal Tamás, akit természetesen az edzői pálya is érdekel.

„Az UEFA A licenc birtokában vagyok, és az edzői pályát is elképzelhetőnek tartom, de közben a sportvezetői képzésre is koncentrálok" – tette hozzá Hajnal, aki igyekszik mihamarabb a legmagasabb edzői (pro-licenc) képesítést is megszerezni.

Van egy edző, akivel neki többször is összekapcsolódott a karrierje, 2008-ban a mostani Fradi-szakvezető Thomas Doll vitte el a Dortmundhoz. "Természetesen mindenképpen a pályafutásom egyik legszebb része, hogy ebben a klubban játszhattam 80 ezer ember előtt, és elindult egy olyan folyamat, ami egy bajnoki címbe torkollott 2011-ben, már Jürgen Klopp vezetése alatt. Fantasztikus játékosokkal, egy fantasztikus klubban játszhattam."

Ami biztosnak tűnik, hogy remek pályafutása után létezhet számára visszaút a Bundesligába, igaz, egyáltalán nem biztos, hogy elmegy Magyarországról. "A mai napig nagyon jó kapcsolatom van az összes klubbal, amelyben játszottam. Ez is egy opció lehet a jövőben, ilyen irányban is voltak már egyeztetések, mindenhol szívesen látnak, és lehetőséget biztosítanak, hogy ebben az új pályafutásban is elinduljak majd. Nekem mindegy, hogy Magyarországon vagy külföldön dolgozom majd, a lényeg, hogy jól szeretnék dolgozni. Abban, amit csinálok, mindig a maximumra törekszem, és szeretném majd ezt megmutatni a jövőben is."

Érdemes lesz tehát figyelni Hajnal Tamásra, aki az elismertsége alapján hasonló magasságokba juthat, mint Dárdai Pál, Szabics Imre vagy Lőw Zsolt.