Milliós kivásárlási összeget fizet a PSG Lőw Zsoltért

A várakozásoknak megfelelően a vezetőedzői teendőket is Ralf Rangnick sportigazgató látja el a következő szezonban a Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatánál.

A lipcsei együttes - amely a hatodik helyen végzett a bajnokságban - hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be ezt a lépést. A szakember segítője az amerikai Jesse Marsch lesz.

A 60 éves Rangnick az osztrák Ralph Hasenhüttlt követi a vezetőedzői poszton, utóbbi május közepén, közös megegyezéssel távozott. A német tréner szerepvállalása, akárcsak 2015-ben, most is átmeneti: korábban eldőlt, hogy 2019-től a most még a Hoffenheimet irányító Julian Nagelsmann lesz a lipcsei együttes vezetőedzője.

Hasenhüttl másodedzője Lőw Zsolt volt, róla a Leipziger Volkszeitung hétfőn azt írta - a korábbi sajtóinformációkat megerősítve -, hogy a Paris Saint- Germainhez távozik, ahol Thomas Tuchel segítője lesz. A francia klub a lap szerint 1,5 millió eurót fizet a magyar szakemberért a lipcseieknek.