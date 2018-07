Stieber két gólpasszal jelezte Rooney-nak, hogy számíthat rá

Wayne Rooney egy gólpasszal mutatkozott be az amerikai profi bajnokságban (MLS) szerepelő új csapatában, a DC Unitedben, amely nem kis részben Stieber Zoltán közreműködésének is köszönhetően hazai pályán 3-1-re legyőzte a Vancouver Whitecaps együttesét.

Ahogy az várható volt, a júniusban az Evertont elhagyó 119-szeres angol válogatott támadó ott volt a DC United keretében, de csak a kispadon ülve hallotta a kezdő sípszót. A kezdőben viszont helyet kapott Stieber Zoltán, és a magyar válogatott középpályása ezúttal sem maradt adós a jó játékkal. Két gólpasszal jelezte Rooney-nak, hogy, ha majd az angol válogatott és a Manchester United gólrekordara várja a kapu előtt a labdákat, akkor rá bizton számíthat.

Stieber a 27. percben előbb Yamil Asadnak készített le lövésre egy labdát, amit az argentin csapattárs mesterien tekert a vendégek kapujába, majd a 69. percben Paul Arriolát hozta ziccerbe egy gyönyörű kiugratással. Ekkor már tíz perce a pályán volt Rooney is, akit "We want Wayne" (Wayne-t akarjuk) skandálással valósággal a pályára követelt a lelátó népe. Ő pedig nem volt hálátlan: a liga honlapjának beszámolója szerint a meccs utolsó 32 percében a DC United a szezon eddig legjobb támadófociját játszotta, amiből Rooney egy gólpasszal vette ki a részét a 80. percben.

Tíz perccel később maga is betalálhatott volna, de hiába fejelte meg remekül a Stiebertől érkező labdát, a vendégek kapusa bravúrral hárítani tudott.

Rooney had a nice header pic.twitter.com/5mHUHcqbuN — NathanK (@TatooineUnited) July 15, 2018

"Azt hiszem elég jók voltunk a második félidőben, különösen Wayne beállása után. Mindenki láthatta, mi történt a pályán" – mondta a meccs után elégedetten Ben Olsen, a fővárosiak edzője.

Ami a többi magyar érdekeltségű mérkőzést illeti, ott nem volt okunk sok örömre. A Sporting Kansas Cityben Sallói Dániel ugyan végigjátszotta a mérőzést, csapat viszont 3-2-re kikapott New Yorkban a RedBullstól.

A New England Revolution is 3-2-re kapott ki, méghozzá hazai pályán a Zlatan Ibrahimovic nélkül felálló L.A. Galaxytól. A bostoni csapat magyar támadója, Németh Krisztián a 90. percben lépett pályára, amikor még 2-1-re vezetett a Revolution. A Chicago Fire pedig Nikolics Nemanja nélkül kapott ki a nyugati első FC Dallas otthonában.

MLS, a magyar érdekeltségű eredmények:

DC United–Vancouver Whitecaps 3-1 (1-0)

New York RB–Sporting KC 3-2 (1-1)

New England Revolution–L.A. Galaxy 2-3 (2-1)

FC Dallas–Chicago Fire 3-1 (1-0)