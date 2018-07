Cristiano Ronaldo: Messi nem érdekel, majd meglátjuk, ki lesz a jobb

Még egy nap sem telt el, hogy befejeződött az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, de az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo máris gondoskodott arról, hogy újra a középpontba kerüljön. A portugál sztárjátékos megérkezett a Juventushoz, és már az első napján meghódította Torinót.

A búcsúüzenet

Májusban miután a Real Madrid legyőzte a Liverpoolt a Bajnokok Ligája döntőjében Cristiano Ronaldo a tévékamerák előtt közölte, szép volt a Real Madridban játszani. A 33 éves futballista hozzátette, öt BL-címe és öt Aranylabdája van - ebből négyet-négyet a Real Madrid színeiben szerzett -, így tisztában van vele, hogy mit adott a spanyol klubnak.

Persze, ekkor még puszta találgatásokra adott okot a portugál sztár megjegyzése, hiszen korábban nem egyszer előfordult, hogy a távozását pedzegette, de mindig megemelték a fizetését, és maradt ahol volt. Az utóbbi években ő maga is megemlítette, hogy szívesen futballozna ismét a Manchester Unitedban, és a brandépítés – na meg a Neymar-féle csereüzlet - szempontjából Paris Saint-Germainbe való igazolása tűnt a legvalószínűbbnek.

Kacsának indult, bombaként robbant

A világbajnokság ideje alatt teljesen elhaltak a Ronaldo jövőjével kapcsolatos pletykák, de miután a portugál válogatott vereséget szenvedett Uruguaytól a nyolcaddöntőben, felröppent az akkor még óriási kacsának tűnő hír, miszerint Cristiano Ronaldo a Juventus játékosa lesz. A történetet akkor kezdték komolyan venni a szurkolók, amikor már a világ leghitelesebb sportoldalai is egymás után hozták le a hírt, hogy a Juventus hajlandó lenne kifizetni Ronaldo reális kivásárlási árat, és megadná neki az évi 30 millió eurós fizetést is. Ezzel a klub legjobban kereső játékosa lehetne, és a világviszonylatban mért fizetési listán ugyanannyit tehetne zsebre, mint Lionel Messi és Neymar. Ha minden igaz, ezt nem a Juventus teremti elő egyedül, szponzorok is beszállnak a portugál fizetésébe, többek között a Fiat is beleteszi a maga részét.

Ronaldo távozására újabb bizonyíték volt, hogy július elején a Real Madrid bemutatta a 2018/2019-es szezon hazai mezét, de a hivatalos fotókon nem szerepelt a portugál világsztár, márpedig 2009-es Madridba érkezése óta ilyenre nem igazán volt példa. Ezt követően már azt is tudni vélte az olasz sajtó, hogy Ronaldo megtalálta álomotthonát Torinóban, Zinédine Zidane és Fabio Cannavaro egykori villájában fog lakni.

Ekkorra már szinte minden futballszurkoló biztosra vette, hogy Cristiano Ronaldo a Juventus játékosa lesz, ráadásul az Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS), vagyis az olasz véradók részére létrehozott szövetséggel kötött reklámszerződése újabb bizonyíték volt a költözésre. 2018. július 10-én végül pont került az évtized átigazolására: A Real Madrid elfogadta a Juventus által kínált 105 millió eurót, és a hivatalos oldalán bejelentette, hogy eleget téve Cristiano Ronaldo akaratának, elengedi őt a Juventushoz. A madridiak kifejezték hálájukat a portugálnak, aki bebizonyította, hogy ő a világ legjobbja. A klub közleménye kitér rá, hogy a játékos összesen 16 trófeát nyert Madridban, köztük négy BL-trófeát és 438 meccsen 451 gólt szerzett.

Miért pont a Juventus?

Cristiano Ronaldo áprilisban talán a Bajnokok Ligája történetének legnagyobb gólját ollózta a Juventus elleni negyeddöntőben, ezt követően pedig a torinói szurkolók felállva tapsolták.

A Juventus az utóbbi 15 évben három Bajnokok Ligája-döntőt is játszott, de 1996 óta nem tudta megnyerni a legrangosabb európai kupasorozatot. Ronaldo érkezése talán ezen is változtathat.

Ronaldo a rekordok megszállottja, márpedig ha bajnokságot és BL-t nyerne a Juventusszal, akkor ő lenne a futballtörténelem első játékosa, akinek ez mindhárom topligában összejött.

Eljött a nagy nap

Cristiano Ronaldo a vb-döntő napján a családjával megérkezett Torinóba. A fia, Cristiano Jr. és a párja, Georgina Rodríguez is elkísérte. Ezt követően hétfőn délelőtt megérkezett a torinói Allianz Stadionba, ahol találkozott a szurkolókkal, majd részt vett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

Hétfőn délután pedig már körbe is járta az edzőpályát, a kiszolgáló helyiségeket és köszöntötte az új csapattársakat, akik nagyon örültek a portugál világklasszis érkezésének.

Ezt követően a Juventus hatalmas médiaérdeklődés közepette jelentette be az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo érkezését.

A Juve világ egyik legnagyobb klubja

„A Juventus a világ egyik legnagyobb klubja, azért döntöttem a torinói klub mellett. Alaposan átgondolt döntés volt, a barátaim és a csapattársaim is régóta mondják már, hogy nagyon illik hozzám a Juventus. Összességében tehát könnyű volt a döntés, mert egyértelműen a legnagyobb klub Olaszországban" – mondta C. Ronaldo arra a kérdésre, hogy miért a Juventust választotta. Hozzátette, hogy nem szomorú, amiért távozott a Real Madridtól. Mint mondta, a karrier ezen szakaszában a játékosok általában inkább Katarba vagy Kínába igazolnak, úgyhogy nagyon hálás a Juventusnak, hogy ilyen nagy klubhoz csatlakozhatott.

„Szeretnék a jelenre koncentrálni. Még mindig fiatal vagyok és keresem az új kihívásokat.

A Sportingtól kezdve a Manchester Uniteden és a Real Madridon át a Juventusig, inkább egy álom ez, mint karrier. Amikor elkezdtem futballozni, álmodni sem mertem róla, hogy ennyi trófeát nyerek majd" – tette hozzá a portugál világklasszis.

Ronaldo történelmet írna

Ronaldo köszönetet mondott a Real Madridnak az ott eltöltött kilenc évért, de mint mondta, most már a Juventusra kell koncentrálnia.

Igyekszem majd bebizonyítani a Juventusban, hogy még mindig topjátékos vagyok. Ambiciózus vagyok, keményen fogok dolgozni. Szeretem a kihívásokat, ezért ki kellett lépnem a komfortzónámból – majd az olasz bajnokságról is elmondta a véleményét. – Tisztában vagyok, hogy kemény, taktikus a Serie A. Nem lesz könnyű, de a pályafutásom során nem ez lesz az első kihívásom. Hiszek a saját és a csapattársaim képességeiben, tudom, hogy nagyon sikeresek leszünk. Állok a kihívások elé, szeretnék történelmet írni a Juventusszal."

„Nagyon megindító, lenyűgöző pillanat volt, amikor a Juventus-szurkolók állva tapsoltak – mondta arra a felvetésre, hogy Juventus–Real Madrid meccs után álló ovációt kapott a hazai szurkolóktól. Remélem akkor is lehetőségük lesz erre a drukkereknek, amikor a csapat mezében lépek pályára. Azoknak is szeretnék köszönetet mondani, akik a repülőtérre és ide is."

Nem vakációzik Torinóban

Arra a kérdésre, hogy ez volt-e az egyetlen ajánlata, CR nevetett egyet, majd azt mondta, hogy hogy „igen, ez volt az egyetlen." Hozzátette, hogy a BL-döntő után még nem tudta, hogy a Juventushoz igazol, de köszöni az elnöknek és a vezetésnek, hogy Torinóban lehet.

„Nem vakációzni jöttem ide, úgyhogy erre a kérdésre nem tudok érdemben válaszolni. A Sportignak is mindig helye lesz a szívemben" – árulta el arra a kérdésre, hogy 2022 után játszik-e még majd a portugál csapatban. Hozzátette, nem gondolkozott azon, hogy a Juventusból nehezebb lesz-e elhódítani az Aranylabdát.

Természetesen nyerni akarok. Eddig is nehéz volt elnyerni az Aranylabdát, ez után sem lesz könnyebb."

„A Juventus csodálatos lehetőséget adott nekem, amiért hálás vagyok. Nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lehetek, és segíthetek a Juventust még magasabb szintre emelni."

Példakép lenne a Juventusnál is

„Példakép szeretnék lenni, nemcsak mint játékos, hanem mint ember is. Keményen fogo dolgozni, és szeretnék a fiataloknak is segíteni. Hatalmas pillanata ez a pályafutásomnak. Azon leszek, hogy boldoggá tegyem a szurkolókat, és azon dolgozom majd, hogy új trófeákat nyerjen a Juventus."

Természetesen nem maradhatott el a kérdés Lionel Messivel kapcsolatban sem.

Nem riválisként tekintek a játékosokra. Hiába beszél mindenki a Messivel való rivalizálásomról, mindenki csak a saját csapatáért küzd. Én is így teszek a Juventusban. A végén majd visszatekintünk, és meglátjuk, ki a jobb."

Végül elmondta, hogy Izgatott, próbálja a legjobbat nyújtani, ahogy mindig és megnyerni minden trófeát."