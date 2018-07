A Honvédnak javulnia kell, ha le akarja dolgozni a hátrányát az El-ben

Supka Attila, a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint sokkal agresszívabb, koncentráltabb játékra van szükségük ahhoz, hogy a macedón Rabotnicki elleni Európa Liga-selejtező keddi visszavágóján kiharcolják a továbbjutást.

"A múlt heti, szkopjei mérkőzés előtt azt terveztük, hogy mélységből megbontjuk a Rabotnicki védekezését. Sajnos ezt nem sikerült megvalósítanunk, ezen most feltétlenül javítanunk kell" - jelentette ki Supka Attila a hétfői, kispesti sajtótájékoztatón. A szakember hozzátette: a védelemnek is jobban kell majd zárnia, mint Macedóniában, a hatékonyabb támadójáték érdekében pedig a középpályásoknak is jobban be kell kapcsolódniuk a játékba.

A Honvéd szakvezetője kifejtette, elemezték a Rabotnicki játékát, valamint azt, hogy mivel lehet megbontani a vendégek védekezését.

"Úgy érzem, a csapatban megvan az erő és a potenciál ahhoz, hogy kivívjuk a továbbjutást" - fogalmazott Supka, aki bízik abban, hogy játékosai vállalják azokat a mélységi beindulásokat, amelyekkel ellenfelük mögé tudnak kerülni és gólhelyzeteket alakíthatnak ki. Emellett reméli, hogy csapata a rögzített játékhelyzetekből is be tud majd találni az ellenfél hálójába.

Supka az MTI kérdésére elmondta, hogy Baráth Botond, Holdampf Gergő és Banó-Szabó Bence játékára ezúttal sem számíthat, ráadásul a hétfői edzésen a guineai Fousseni N'Ganon Bamba is megsérült. Eltiltott játékosa most nincs, Ivan Lovric viszont felépült, így leülhet a kispadra.

A nyáron a Honvédhoz több mint egy évtized után visszatérő Vadócz Krisztián szerint a szkopjei első meccs tanulsága az volt, hogy "ha nem vagyunk elég jók minden csaparészben, akkor vereséget szenvedünk".

"Már az első perctől érzékeltetnünk kell a macedónokkal, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a múlt heti. Ha sikerül jobban odaérnünk a tizenhatosukhoz, akkor továbbjuthatunk, s ezzel feledtetni tudnánk a múlt heti vereséget" - mondta Vadócz, aki bízik abban, hogy a zárt kapus mérkőzés ellenére szurkolóik biztatása kívülről is behallatszik majd a Bozsik Stadionba.

Gjorgji Jovanovski, a Rabotnicki vezetőedzője a vendégek sajtótájékoztatón hangsúlyozta: kiegyenlített párharcra számít, amelyben mindkét együttesnek egyenlő esélyt ad a továbbjutásra.

Hozzáfűzte: megnézte a Honvéd korábbi bajnoki, illetve felkészülési mérkőzéseinek felvételeit, s ezek alapján 95 százalékban azt kapta a magyar csapatttól, amire számított.

Jovanovski kiemelte: bár a 2-1-es hazai győzelmüknek köszönhetően egy gól nélküli kispesti eredmény nekik kedvezne, nem fognak 0-0-ra játszani, inkább úgy állnak nekik a visszavágónak, mintha most kezdődne a két csapat párharca. A macedón szakvezető sajnálja, hogy nézők nélkül kell lejátszani a visszavágót, mert szerinte a Honvéd szurkolói nagyon jó hangulatot teremtettek a szkopjei találkozón. Úgy érzi, a továbbjutás azon dől majd el, hogy csapata kedden mennyire tud egységes játékot nyújtani.

A találkozó 18 órakor kezdődik a Bozsik Stadionban, a román Marius Avram játékvezetése mellett.