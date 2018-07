Orosz sztárcsapathoz igazolhat Kádár Tamás

Sajtóhírek szerint az orosz Zenit megvásárolná Kádár Tamást a Dinamo Kijevtől, amely a Nemzeti Sport értesülései szerint nyolcmillió eurót kér a 47-szeres válogatott védőért. A szentpétervári alakulat belső védőt keres, s úgy tudják, első számú kiszemeltje az előző idényben az ukrán bajnokságban és az Európa-ligában is remek teljesítményt nyújtó Kádár Tamás.

A magyar válogatott alapembere azért is keltette fel a legutóbb az orosz bajnokságban ötödik, így az Európa-ligában érdekelt Zenit figyelmét, mert több poszton is bevethető, a védelem tengelyében és a bal szélen is megállja a helyét.

A Nemzeti Sport megkereste Kádárt, aki röviden válaszolt.

„Nem tudok semmit mondani, nem rajtam múlik." – felelte Kádár Tamás, akinek szavaiból úgy sejlik, a két klub megegyezése esetén nincs ellenére a váltás.

A lap információi szerint a Zenit hajlandó a zsebébe nyúlni, és már nagyon közel vannak a klubok a megállapodáshoz. A 28 éves Kádár szerződése még két évig él a Dinamo Kijevnél, de szinte biztosra vehető, hogy a nyáron klubot vált.