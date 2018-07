A focivébé téli rendezése az őrület és a zsenialitás határán mozog

A 2022-es labdarúgó-világbajnokságról két dolgot tudunk biztosan: az eseményt Katar rendezni, és nem nyáron. Minden más a 22. labdarúgó vb-vel kapcsolatban teljesen bizonytalan – annak ellenére is, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke Moszkvában meghatározta a torna dátumát. Amit – normális esetben – most kőbe kellene vésni. Ám a katari focivébé kapcsán normális esetet említeni inkább őrültség, mint realitás.

A FIFA elnöke Moszkvában azt mondta, hogy a katari labdarúgó-világbajnokságot 2018. november 21. és december 18. között rendezik. Elvileg 32 csapattal, miközben már azt is tudjuk, hogy a 2026-os tornán (rendezi: USA, Kanada, Mexikó) 48 ország válogatottja vesz majd részt.

Az evés közben jön meg az étvágy alapján a nagyravágyó FIFA nem vetette el, hogy már négy év múlva is 48 együttes vegyen részt a vb-n, ha viszont ez így lesz, akkor aligha lehet négy nappal rövidebb idő alatt megrendezni a mostaninál a vb-t. Hiszen most még 32 csapat lehetett ott Oroszországban.

32 vagy 48?

A FIFA-t amúgy egyelőre nem sürgeti semmi, hiszen a vb-selejtezők majd csak 2020-ban rajtolnak, bőven elég lesz tehát 2019-ben kihirdetni a végleges létszámot. A 48-as focivébé szakmai anomáliái külön cikket is megérnének, legyen most elég egyetlen adat: az oroszországi világbajnokságra érkezett összes afrikai csapat (5) a csoportmérkőzések után hazautazott. A 48 csapatos világbajnokságra nem öt, hanem kilenc (!) nemzet jutna ki Afrikából, Ázsiából meg nyolc. A vb-k történetében soha nem fordult még elő, hogy egy afrikai csapat a négy közé jusson.

Nagykabátban kucorogva senki sem néz focivébét

32 ide, 48 oda egy téli világbajnokság alatt aligha ülnek majd nagykabátban kucorogva a szurkolók egy-egy ország erre a célra kialakított zónáiban. (Bezzeg Ausztráliában és Dél-Amerikában. 2022-ben jön el az ő idejük.) A karácsonyi nagybevásárlás közötti meccsnézések is szokatlanok lesznek, miként az sem biztos, hogy idehaza tömegek akarnak majd szabadságra menni 2022 novembere és decembere közepe között.

Pedig azt sem árt figyelembe venni, hogy a téli időszámítás alatt a Magyarország és Doha közötti kétórás időkülönbség és a várhatóan napi négy mérkőzés miatt (ha a mostaninál tényleg négy nappal rövidebb idő alatt kell lezavarni a világbajnokságot) előfordulhat az, hogy magyar idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődik egy-egy összecsapás. A 2018-as világbajnokság harmadik napján rendeztek négy meccset, akkor a Franciaország-Ausztrália meccs magyar idő szerint délben kezdődött.

Ütköznek a világ nagy sporteseményei

Azt is tudjuk, hogy a világ többi jelentős sporteseménye igyekszik kikerülni a labdarúgó-világbajnokságot. A Forma-1 és az angol nyílt nemzetközi teniszbajnokság és a Tour de France ebből a szempontból kivétel. Az F-1-es sorozat és a másik két esemény önállóan is hatalmas brand, a rendezőknek nem kell attól félniük, hogy a focivébé jelentős nézőelszívó hatást vált ki. A Forma-1 mindig is magasról tett a focivébére, korábban Bernie Ecclestone-nak voltak olyan hangzatos kijelentései, hogy az autós gyorsasági világbajnokságot amúgy is nagyobb érdeklődés övezi, mint a 64 meccsből álló Mundialt.

Wimbledonban szintén magasról tettek a labdarúgásra. Most, hogy az angol válogatott a várakozás felett szerepelt, újra felvetődött a kérdés, hogy egy esetleges angol döntőbeli szereplés esetén nem lehetne-e a férfi egyes döntőjét a vb-finálé után elkezdeni, de a begyepesedett agyú brit szervezők hallani sem akartak erről a megoldásról. Már azt óriási kegynek kellett tekintenünk, hogy a wimbledoni rendezők megengedték, hogy a nézőtéren néma üzemmódban mobiltelefonon lehessen nézni az eseményeket. Aztán az élet megoldotta a nagy kérdéseket, mert Anglia csak a bronzmérkőzésen szerepelt, így senki és semmi nem akadályozta meg a férfi egyes döntő hagyományok szerinti megrendezését.

Nagy kompromisszumok kellenek a sportszövetségektől

A november-decemberi terminusban azonban sokkal bővebb a nemzetközi sportnaptár. A tenisznél maradva, ilyenkor rendezik meg az ATP és a WTA világbajnokságot. 2022 decemberében elvileg női kézilabda-Európa-bajnokság és rövidpályás úszó-világbajnokság is lesz. A Forma-1 már most feszegeti saját naptárjának korlátait, az amerikai tulajdonosok szinte egész évre menő F-1-et vizionálnak, könnyen lehet tehát, hogy négy év múlva decemberben is lesznek futamok.

Ami ennél sokkal fontosabb, hogy ebben az időszakban az amerikai profi sportokban is nagyüzem van. Az NFL csúcsra jár (még akkor is, ha ilyenkor még az alapszakasz meccsei dübörögnek), de zajlik az NBA, az NHL és az MLB (baseball) küzdelemsorozata is. Márpedig ezek a sorozatok aligha állnak meg a focivébé kedvéért.

Bundesliga, Premier League: rágós falat

Jöjjön most a legfogasabb kérdés, azaz az európai top (és egyéb) labdarúgó-bajnokságok, valamint a nemzetközi kupák sorsa. Mondanunk sem kell, hogy ez a téli vb-rendezés által kiváltott legnagyobb és legnehezebben megoldható probléma.

Az első és legfontosabb dolog, hogyha valóban 2018. november 21-én indul a buli, akkor legkésőbb 2018. október 31-én minden bajnokságnak és kupának le kell állnia, hiszen a vb-n részt vevő válogatott játékosokat el kell engedni az edzőtáborokba. 2018-ban a május 26-i kijevi BL-döntő volt az utolsó nagy esemény a vb előtt, amely június 14-én kezdődött Moszkvában. A játékosok persze teljesen más állapotban, mondhatni csúcsformában érkezhetnek majd Katarba, amely szöges ellentéte annak, ahogyan egy nyári világbajnokságra elutaznak (teljesen kifacsartan, 70-80 mérkőzéssel a lábukban.)

Már 2013 májusában arról lehetett olvasni, hogy mind a Bundesliga, mind a Premier League vezetői erősen tiltakoztak a téli rendezés miatt. Szerintük ugyanis a versenynaptár átalakítása alaposan csökkentené a reklámbevételeket. A PL vezetői azt sem tartották kizártnak, hogy beperlik a FIFA-t, ha az nem áll el a téli rendezéstől. Katar erre úgy reagált, hogy ők készek lennének megoldani a teljesen légkondicionált stadionok megépítését, de 45 fokos katari kánikulában akkor sem lehet világbajnokságot rendezni, ha a nézőteret 24 fokosra temperálják. A szurkolók ugyanis nemcsak a stadionokban, hanem a szabad ég alatt is tartózkodnak, ami Katarban a nyári időszakban felér egy öngyilkossággal.

A FIFA által eddig kiadott valamennyi vb-pályázati anyagában alaptételként szerepelt, hogy a labdarúgó-világbajnokságokat az északi félteke nyári időszakában, tehát júniusban vagy júliusban lehet csak megrendezni. Amikor a FIFA végrehajtó bizottsága az ázsiai országnak ítélte a rendezés jogát, a döntéshozók ezzel tisztában voltak. Joseph Blatter, a FIFA akkori elnöke a túl távoli időpont miatt nem akart találgatásokba bocsátkozni. 2022 januárjában vagy februárjában is lehetett volna a világbajnokság, de a FIFA nem akart ütközni a pekingi téli olimpiával. Így maradt a 2022-es november-decemberi terminus.

Márpedig Boxing Day akkor is lesz!

Az egyes nemzeti bajnokságok átszervezése a helyi szövetségek ügye, ámbátor az angolok már többször bejelentették, hogy ha törik, ha szakad, a 2022-es Boxing Day nem marad el. A Boxing Day a Premier League hagyományos karácsonyi futballfordulója. Nehéz most elképzelni azt, hogy 2022. december 18-án vb-döntő, nyolc nappal később meg teljes karácsonyi PL-forduló lesz, de itt sem a sportszakmai szempontok, hanem a jogtulajdonos tévétársaságok diktálnak.

Márpedig, ha ők azt mondják, hogy lesz Boxing Day, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy lesz, még akkor is, ha a gyepen hullafáradt és kifacsart játékosok rohangálnak. (A Premier League hagyományosan legnézettebb időszakáról beszélünk, nem véletlen, hogy annyira görcsösen ragaszkodnak ehhez, és az sem, hogy az év utolsó szakaszában négy fordulót – köztük egy újévit is – bezsúfolnak a naptárba.)

Bajban lehet a Bajnokok Ligája

Ennél sokkal nehezebb helyzetben van az UEFA, amelynek a Bajnokok Ligáját és az Európa Liga sorozatát kell valahogy a vb-rendezéshez illesztenie. Az Európa Liga ebben az esetben alegységproblémának tűnik, de a BL az legalább akkora gyémánt, mint a FIFA-vb, ráadásul a világbajnoksággal ellentétben a Bajnokok Ligáját minden évben megrendezik.

Jelen pillanatban a szeptember közepe-december közepe közötti három hónapos időszak az, amely alatt a hat csoportkört (32 csapattal) lejátsszák. Azt nehéz elképzelni, hogy ezt a szakaszt úgy sűrítsék, hogy az 2022. október 31-ig befejeződjön. Ehhez gyakorlatilag szeptember elejétől szinte minden héten BL- (és EL-) meccseket kellene rendezni. Ha az UEFA nem változtat a jelenlegi versenynaptárán, akkor kezdenie kell majd valamit a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseivel, amelyek szintén erre az időszakra esnek. És akkor még egy szót sem szóltunk a különféle nemzeti bajnokságok és kupák naptárainak alakításáról. Ha tehát 2022. október 31-ig nem pörgetik le a csoportkört, akkor annak második fele 2023 januárjára húzódik át – jelen állás szerint ez az ésszerűbb megoldás.

Azt tehát már most jól látni, hogy a nemzetközi sportszervezeteknek, az UEFA-nak, a FIFA-nak, egy csomó sportági szakszövetségnek és a bajnokságok szervezőinek egészen brutális intézkedéssorozatra lesz szükségük ahhoz, hogy idomuljanak a katari téli vb-rendezéshez. Ami most szimpla őrültségnek hat. Csak aztán nehogy az legyen belőle, hogy szakmailag olyan magas szintű futballal rukkolnak elő a csúcsformában lévő játékosok, hogy a FIFA azonnal rájön: a téli focivébé rendezésnél nincsen jobb dolog.