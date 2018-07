Július 11-én a francia bajnok- és kupagyőztes Paris Saint-Germain bejelentette, hogy a vezetőedzőnek frissen kinevezett Thomas Tuchel munkáját a jövőben Lőw Zsolt fogja segíteni, aki a német RB Leipziget hagyta ott élete lehetősége miatt. Portré a 39 éves magyarról, aki Párizs meghódítására készül.

A 39 éves Lőw Zsolt Újpesten lett NB I-es futballista, a korábbi szövetségi kapitány Várhidi Péter irányítása alatt mutatkozott be a lila-fehér csapatban, 19 évesen. A ballábas focista 97 mérkőzésen lépett pályára a IV. kerületi klub színeiben, balhátvédként hatszor volt eredményes, a 2001/2002-es szezonban Magyar Kupa-győztes lett.

A magyar válogatottban 2002. május 8-án, egy Horvátország elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be Gellei Imre kapitánykodása alatt.

"Gellei Imre kapitánykodása idején volt a legnagyobb esélyünk arra, hogy kijussunk egy nagy futballtornára, emlékezetes, Lettországban egy lépésre voltunk a pótselejtezőtől. Az egy nagyon jó csapat volt, a fiatal és az idősebb játékosok jól kiegészítették egymást" - nyilatkozta Lőw Zsolt az Origónak 2008 novemberében.

A szezon végeztével a Bundesligában szereplő Energie Cottbushoz szerződött, ahol együtt futballozott a korábbi újpesti csapatkapitánnyal, Sebők Vilmossal és a Ferencváros egykori karmesterével, Miriuta Lászlóval.

Azt mondják, hogy az első félév nagyon kemény. Ennyi idő kell ahhoz, hogy megszokja az ember a közeget, valamennyire elsajátítsa a nyelvet. Szerencsére Sebők mellett ott lesz Robert Vagner is, akivel félszavakból is megértjük egymást, hiszen az elmúlt egy évben együtt játszottunk, és mondhatom, jó viszonyban vagyunk. Szeretném elmondani, hogy nekem mindenem az Újpest, s noha most különválnak az útjaink, sosem felejtem el a Megyeri utat, ahol felnőttem" – nyilatkozta Lőw Zsolt a Nemzeti Sportnak még 2002-ben, mielőtt a IV. kerületből elindult volna élete legnagyobb kalandjára.

A 2002/2003-as szezonban a csapata kiesett a Bundesligából, de Lőw további két évig a Cottbus játékosa maradt. Összesen 31 Bundesliga- és 48 másodosztályú mérkőzést vívott, ezeken hat gólt szerzett.

„Nem maradok az Energie Cottbusnál, mert lejárt a szerződésem, és nem tudtunk megállapodni a hosszabbítás részleteiről. Szeretnék három-négy évet még külföldön, elsősorban Németországban maradni. Természetesen nem felejtettem el korábbi ígéretemet, miszerint Újpestre még haza kell jönnöm, de nem levezetésként" - mondta az egykori újpesti kedvenc.

A magyar válogatott balhátvéd a 2005/2006-os szezont már új csapatban kezdte, a szintén másodosztályban szereplő Hansa Rostock játékosa lett. Sokat azonban nem játszott, összesen 12 mérkőzésen kapott lehetőséget, bár két találatot így is sikerült összehoznia.

2006-ban nem sokan tudták, hogy a 3500 lakosú németországi Hoffenheim nevű falunak van egy nagyra törő focicsapata. Az együttes tulajdonosa gondolt egyet, leszerződtette a nagynevű Ralf Rangnick edzőt, aki - három telefonhívással - a csapathoz csábította a magyar válogatott Lőw Zsoltot is. Az egykori újpesti balhátvéd sokat tett azért, hogy a település együttese két év alatt feljusson az élvonalba.

Sokan nem értették, hogy egy 27 éves, ereje tejében lévő válogatott labdarúgó miért szerződik ilyen alacsony szintre, de Lőw már akkor is hosszú távban gondolkodott, és elmondta, hogy Hoffenheimben komoly jövőképet vázoltak fel neki, és a csapat hamarosan a legmagasabb szinten fog játszani. Lőw az első szezonjában sokat bajlódott sérüléssel, így csak 11 meccsen léphetett pályára a harmadosztályból feljutó csapatban, egy évvel később viszont alapember volt a Bundesliga-tagságot kiharcoló együttesnek.

Tudtam, hogy a tulajdonos is komolyan gondolja a feljutást, a jövőkép egyértelmű volt, ami az infrastruktúrán is látszott. Minden igényt kielégítő edzőközpontot építettek, s már akkor szó volt egy új, sokkal nagyobb stadion felépítéséről. Reálisnak hangzott, hogy a csapat három-négy éven belül feljut az élvonalba, igaz, arra talán kevesen gondoltak, hogy ez két év alatt sikerülhet" - nyilatkozta az Origónak Lőw Zsolt 2008 novemberében, amikor a Hoffenheim vezette a tabellát a Bundesligában. Szívesen gondolok vissza 2006-ra, mert úgy vélem, jó döntést hoztam. Akik megmosolyogtak, most láthatják, mire vitte a Hoffenheim."

A Bundesliga 2008/2009-es őszi szezonjában azonban csak egy mérkőzésen lépett pályára, ezért 2009 januárjában a másodosztályú Mainz csapatához igazolt, ahol együtt dolgozhatott Thomas Tuchellel, akit nemrég nevezetek ki a Paris Saint-Germain vezetőedzőjének. A tavaszi szezonban 15 mérkőzést játszott, és három gólpasszal segítette csapatát feljutáshoz.

Azonban a Bundesliga atmoszféráját már csak fél évig élvezhette, ugyanis egy régóta húzódó, nem kezelt bokasérülés miatt 2010 januárja után már nem léphetett pályára, a szezon végén pedig bejelentette, hogy 31 évesen felhagy a profi labdarúgással.

A következő éveket a 26-szoros magyar válogatott focista tanulással töltötte, majd Ralf Rangnick hívására a Red Bull Salzburg második csapatánál, az osztrák harmadosztályban szereplő FC Lieferingnél kezdett dolgozni.

Az edzői pályafutásom nagyon mélyről indult, de nagyon magasan ívelt felfelé. Kemény munka van mögötte, senki nem mondhatja, hogy beleültem a jóba. Először a Red Bull Salzburg második csapatánál kaptam meg a lehetőséget. Szorgalmas és jó munkával feljutottunk a másodosztályba, ahol harmadikok lettünk, ez kiemelkedő teljesítmény volt. Ennek az eredményeképp felkerültem az első csapathoz, amellyel bajnokságot és kupát nyertünk, az Európa Liga csoportköréből veretlenül jutottunk tovább" – nyilatkozta Lőw Zsolt az Origónak egy korábbi interjúban. Elmondta azt is, hogy először sportmenedzseri vonalon indult el, később találta meg a pályaedzői lehetőség.

2015 nyarán Ralf Rangnick a német másodosztályban szereplő RB Leipzig vezetőedzője lett, és vitte magával segítőként Lőw Zsoltot is. A Bundesligába való feljutást követően Ralph Hasenhüttl vette át a csapat irányítását, de az új edző is számított a magyar szakember szolgálataira. Vagy talán fordítva történt?

Amikor idekerültem, a fő feladatom az volt, hogy a Ralf Rangnick által meghonosított filozófiát tovább fejlesszük az edzői stábbal. Ő visszaült a sportigazgatói székbe, az új vezetőedzőt, Ralph Hasenhüttlt a lehető leggyorsabban be kellett vezetnünk a futballról alkotott elképzeléseinkbe. Emellett edzéstervezés, terheléstervezés, mérkőzéselemzések, az ellenfelek elemzése, a taktika kidolgozása a munkám, tehát elég összetett. Mindenben szavam van, mindenben döntő szavam van."

2018 májusában felvetődött, hogy Hasenhüttl távozása esetén Lőw veheti át a Salzburg irányítását. Azonban 2018. július 11-én a Paris Saint-Germain csapatához szerződött, ahol a jövőben Thomas Tuchel munkáját segíti másodedzőként.

„Amikor még Mainzban futballoztam, az edzőm volt, és miután sérülés miatt fel kellett hagynom a játékkal, szóba került, hogy pályaedzőként maradok mellette - mondta a napokban Lőw Zsolt a Nemzeti Sportnak. - Ez akkor nem sikerült, az útjaink elváltak, de a kapcsolatot tartottuk. A kölcsönös tisztelet mindig megvolt köztünk, idővel a barátság is kialakult. Amikor Thomas látta, hogy elindultam az edzői pályán, még szorosabbá vált a viszonyunk, amikor pedig elvállalta a Borussia Dortmund irányítását, megint felvetődött, hogy együtt dolgozzunk. Lipcsében ugyanakkor számítottak rám, és én sem éreztem még úgy, hogy megérett az idő a váltásra, így ez a lehetőség is meghiúsult. Harmadjára már nem – szerintem most már Thomas is ismeri a mondást, mely szerint három a magyar igazság..."

A Paris Saint-Germainnek az elmúlt két szezonban reális esélye volt a Bajnokok Ligája-győzelemre, de a 2016/17-es szezonban a Barcelona, idén pedig a Real Madrid vetett véget a francia sztárcsapat álmainak. Ki tudja, talán három a magyar igazság alapon a PSG-nek Lőw Zsolttal a fedélzeten idén végre sikerül a csúcsra jutnia a legrangosabb európai kupasorozatban.