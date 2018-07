Thomas Doll tudja, mi kell a Fradi továbbjutásához

A Ferencváros labdarúgócsapata szerda délután szerencsésen megérkezett Netanyába, a csütörtöki Európa-liga-selejtező visszavágójának helyszínére. Thomas Doll alakulata 1-1-ről várhatja a Maccabi Tel-Aviv elleni visszavágót, és bár az eredmény egyelőre a hazaiaknak kedvez, a német szakember szerint teljesen nyitott a továbbjutás kérdése.

Munkatársunk helyszíni jelentése Netanyából.

Nem volt zökkenőmentes az indulás, a Liszt Ferenc repülőtér 2/B terminálját ugyanis szerda reggel egy elhagyott bőrönd miatt teljesen kiürítették. Az eredetileg tervezett felszállás így fél órát csúszott, ráadásul a szigorú biztonsági ellenőrzések miatt a tel-avivi Ben-Gurion reptéren is több időt töltött a zöld-fehér alakulat a vártnál.

Ennek ellenére délután szerencsésen elfoglalta szállását, kora este pedig Thomas Doll és Miha Blazic már a Netanya Stadionban tartott sajtótájékoztatót (a Maccabi arénáját jelenleg felújítják, emiatt kényszerül vendégségbe a rivális).

„Az eredmény egyelőre a hazaiaknak kedvez, hiszen egy 0-0-ás döntetlennel már ők jutnak tovább, de nem hiszem, hogy erre játszanának. Nekünk mindenképpen gólt kell lőnünk, amire az első mérkőzés alapján jó esélyt látok. Mindkét kapu előtt nyugodtnak kell maradnunk, a stabil védekezés mellett maximális koncentrációt igényelnek majd a befejezések is. Elégedett voltam a budapesti teljesítményünkkel, erőt meríthetünk az első mérkőzésből. Több tervünk is van arra, hogy hogyan fordíthatjuk a javunkra a párharcot, szeretném, ha összejönne, nem csak magunk, a magyar futball miatt is.”

Az Origo kérdésére a sérültekről is szót ejtett a német szakember.

„Bár vannak, akik még nincsenek százszázalékos állapotban – Botka Endrének, Böde Dánielnek, Davide Lanzafamének és Varga Rolandnak is voltak kisebb fájdalmai, szerencsére a héten már mindannyian teljes értékű edzésmunkát végeztek, ami jó előjel, és főként a nagyszerű orvosi stábunknak köszönhető.”

Thomas Doll az időjárásra is kitért, hiszen az előrejelzések szerint 30 fok és 70%-os páratartalom lesz majd a mérkőzés idején, valamint még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet.

„Az utóbbi időben Budapesten is nagy forróságban tréningeztünk, így a körülmények nem lesznek annyira újak számunkra. Amik inkább döntőek lehetnek a meccsen, azok a pontrúgások – a világbajnokságon is láthattuk, mennyire felértékelődtek a szögletek, szabadrúgások szerepei egy-egy találkozón. Fontos, hogy a védelmünk és a támadósorunk is jól reagáljon ezekben a szituációkban.

Ha már a védelem szóba került, a Ferencváros hátvédsorának kapott gól nélkül kellene lehoznia a visszavágót. Miha Blazic szerint sikerülhet.

„Dühösek voltunk az első meccs után, hiszen a legvégén csúszott ki a kezünkből a győzelem. Ezúttal is ugyanolyan összpontosításra lesz szükség mindenkitől, azzal a különbséggel, hogy most nem lesz elég 91 percig koncentrálni, a lefújásig élesnek kell maradnunk. Az új játékosokkal a védelmünk is erősödött, annak ellenére, hogy múlt csütörtökön játszottunk először így együtt, remekül megértettük egymást. Ez idővel csak jobb és jobb lesz, remélem, már a visszavágón is szintet lépünk, és nem kapunk gólt.”

Ha ez így lesz, a támadósor pedig betalál, akkor biztosan a következő körbe jutnak a zöld-fehérek. A magyar idő szerint csütörtökön 19.00 órakor kezdődő visszavágón minden kiderül.