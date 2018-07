Világrekord összegért szerezhet új kapust a Liverpool

A Liverpool és Jürgen Klopp az AS Roma brazil kapusát, Alissont néute ki magának. A tárgyalások zajlanak, 70 millió eurós ajánlatot tettek az angolok.

Angol sajtóhírek szerint már „csak" ötmillión megy a huzavona, az olaszok ugyanis 75 millió euróért engednék csak el a brazil válogatott elsőszámú kapusát. Ha minden jól megy, a tárgyalások már a héten lezárulhatnak és Liverpoolba költözhet a 25 éves brazil.

A Chelsea is érdeklődik a kapus iránt, ugyanis könnyen lehet, hogy Thibaut Courtois a Real Madridban köt majd ki, de a Liverpool és a Roma jó viszonya miatt is inkább a Klopp-csapat lehet a befutó. A Liverpool tavaly is vásárolt a Roma csapatától, akkor Mohamed Szalah igazol az angolokhoz.

Ha az üzlet összejön, akkor Alisson lehet a világ legdrágább kapusa. Korábban a Juventus 53 milliót adott a Parmának Gianluigi Buffonért még 2001-ben, míg a Manchester City 40 millióért vette meg Edersont a Benficától.

Alisson hosszútávra jelenthet megoldást Liverpoolban, ugyanis Jürgen Klopp komoly kapusproblémával küzd. Loris Karius a Bajnokok Ligája döntőjében lepkézett a Real Madrid ellen, ráadásul a felkészülési meccseken is már többször hibázott a német kapus.

Ő azt a belga Simon Mignolet-t szorította ki a csapatból, aki a brazil érkezése után minden bizonnyal távozik majd a Liverpooltól.