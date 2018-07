Doll: Bátrabb futballra, és nagyobb szívre lett volna szükség

A Ferencváros 1-0-ra kikapott a Maccabi Tel-Aviv vendégeként Izraelben, így összesítésben 2-1-re alulmaradt, és már az első fordulóban búcsúzott az Európa-ligától. Thomas Doll mellett a játékosok is csalódottan értékeltek a lefújást követően.

„Gratulálnunk kell ellenfelünknek, a Maccabi megérdemelten jutott tovább. Az első félidőben ott folytattuk a játékunkat, ahol Budapesten abbahagytuk: jól védekeztünk, szervezettek voltunk és nehezen talált fogást rajtunk a hazai csapat. A hajrában két nagy helyzetünk is volt, centiken múlott Finnbogasson és Lanzafame lövése, nyilván, ha mi szerzünk vezetést, minden másképp alakulhatott volna. Ehhez képest a félidő hosszabbításában egy egyéni hiba és egy nagyszerűen eltalált lövés nehéz helyzetbe sodort minket. A második félidőben a gól érdekében ki kellett támadnunk, sajnos a nagyobb területet jól használták ki a hazai támadók, így Dibusz Dénesnek kellett meccsben tartania minket. Nem mi voltunk a párharc esélyesei, ettől függetlenül csalódott vagyok. Főként azért, mert azt kértem a csapattól, hogy a védekezés mellett próbáljunk meg bátrabban futballozni, ez sajnos nem jött össze. Csakis nagyobb szívvel és akarattal lehetett volna bravúrt elérni.

Bőle Lukács szerint is hiányzott valami a csapatból, a 28 éves középpályás sem rejtette véka alá a csalódottságát.

„Nagyon nehéz meccs volt, és bár nem jött jól a félidő végén kapott találat, abból a szempontból nem változtatott a helyzetünkön, hogy így is, úgy is muszáj lett volna gólt rúgnunk. Sajnos nem sikerült, talán mert túlságosan kapkodtunk, ahelyett, hogy labdaszerzés után passzoltunk volna néhányat, egyből indítani akartunk. A második félidőben magunkra is húztuk a Maccabit, ráadásul ők labdabiztosabbak voltak nálunk,

A Maccabi edzője, Vladimir Ivic természetesen büszke csapatára, az Origo kérdésére azt is elárulta a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy min múlott a továbbjutás.

"Szoros párharcot játszottunk nagyon jó ellenféllel. Az első meccsen még érezhető volt, hogy a felkészülés után játszottunk, a visszavágóra viszont sikerült kijavítani azokat a hibákat, amiket Budapesten elkövettünk. Mindkét oldalon kreatív futballisták játszanak, ám a támadójátékunk hatékonyabb volt, főként ennek köszönhetjük a továbbjutást. Meg persze Eliran Atar két góljának, de nem szeretném egyedül őt kiemelni, csapatként értük el ezt a szép sikert."